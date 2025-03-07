Як збільшити розмір статевого члена? Уролог назвав реальні методи, які працюють

Серед чоловіків ідея збільшити розміри статевого органу може викликати неабиякий інтерес. На сьогодні вже існує кілька методів, але варто знати, наскільки вони безпечні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів оперуючий лікар-уролог і завідувач урологічного відділення 18-ї міської лікарні в Києві Олександр Наумчук.

Який розмір у медицині вважається маленьким?

За словами лікаря, ріст статевого органу у підлітка починається, коли йде статеве дозрівання, з 13 до 18 років, але генетично може бути розмір обумовлений.

"Якщо ми рахуємо маленький статевий, це член - це до 9-10 сантиметрів, норма від 12 до 19 сантиметрів і макропеніс - це понад 19 сантиметрів", - розповів медик.

Як можна збільшити розмір

Зокрема, у медицині є методи, які дозволяють збільшити розмір чоловічого статевого органу.

Лікар проводить потовщення в об'ємі за допомогою гіалуронової кислоти - це інтимний філер. Його на рік вистачає, після цього він розсмоктується. На статевий член є більше фізичного впливу, і тому швидше розсмоктується гіалуронова кислота.

Також можна робити подовження. Це пересікання зв'язки, яка підтримує статевий орган, потім потрібно носити спеціальний екстендер, який витягує статевий орган.

"Але просто носити екстендер не потрібно, від цієї маніпуляції не буде толку", - додав медик.

Олександр Наумчук зазначив, що така маніпуляція у нього коштує приблизно 2-3 тисячі євро. Однак, у кожного лікаря різні ціни, можна знайти і дешевше.

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