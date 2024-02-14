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Уролог назвав причини, через які чоловіки бояться йти на прийом

Середа 14 лютого 2024 19:47
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Уролог назвав причини, через які чоловіки бояться йти на прийом Чому чоловіки бояться йти до уролога (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Бенедикт Гаврилишин

Досить часто чоловіки бояться йти до уролога, оскільки на це є певні причини й у кожного вони свої, але лікар виділив найрозповсюдженіші.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря-уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Чого бояться чоловіки та чому не йдуть до уролога

У кожного чоловіка є свої причини та страхи, аби не йти на візит до уролога, адже існують певні упередження, які часто бувають нав’язані суспільством та неприємним досвідом з минулого. Але лікар виділив основні причини страху, серед чоловіків.

Острах страшного діагнозу

Багато відкладають візит, хоча раннє лікування підвищує шанси на одужання.

Небажання зізнаватися у слабкості

"Та потерплю, що я не чоловік". Так, так тільки таких "чоловіків" вже доставляють на швидкій з ускладненнями. Задумайтесь! Варто раз і назавжди запам’ятати: якщо больові відчуття не зникають протягом кількох днів, то варто негайно йти до лікаря.

Страх, що дружина дізнається

Любляча жінка не стане гірше ставитися до вас через хворобу. Жінки схильні до того, щоб піклуватися про чоловіків, що захворіли, ще раз доводячи цим свою небайдужість і силу почуттів. З досвіду лікаря, саме жінки найчастіше вмовляють чоловіків прийти до лікаря.

Уролог назвав причини, через які чоловіки бояться йти на прийом

Чому чоловіки бояться йти до уролога (фото: Freepik)

Страх "білого халата". Лікар буде робити боляче

В уролога найбільше бояться ректального обстеження для перевірки стану передміхурової залози. Прогрес не стоїть на місці, і така процедура проводиться за допомогою гелю зі знеболювальним ефектом. І звичайно, можливий поверхневий огляд УЗ-датчиком.

Немає часу

Часу на своє здоровʼя? Є велика ймовірність того, що приділивши кілька годин своєму здоров’ю зараз, ти зможеш уникнути місяців болісного лікування. До того ж є онлайн консультації, що економить багато часу.

За порадою Бенедикта, не варто нехтувати своїм здоров’я.

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