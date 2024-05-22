Як зберігати зимовий одяг: 3 лайфхаки, щоб речі не займали місце

Зберігати одяг у валізах

Великі валізи, навіть якщо використовуються лише кілька разів на рік, все одно займають місце. Тож простір всередині них можна використати для зберігання речей - наприклад, зимових пальт, шапок, шарфів, вовняних суконь, колготок і всього того, що ви не носитимете навесні або влітку.

Звісно, можна зробити ще ефективніше та придбати органайзери-валізки для речей, проте цей метод не вимагає витрат. Крім того, таке "упакування" може захистити тканину від поїдання міллю.

Зберігати одяг під ліжком

З місцем у шафі буває нелегко, але у вас, напевно, є вільний простір під ліжком, який ви не використовуєте. Тож це непогано підійде для зберігання зимового одягу.

Для полегшення можна використовувати сумки або валізи на коліщатках, щоб не пошкодити спину, перетягуючи речі туди-сюди наприкінці сезону або коли настане час прибирання

Де зберігати зимовий одяг вдома (ілюстрація: Freepik)

Або ж підкладіть кілька шматочків картону або цупку тканину під усе, що ви зберігаєте під ліжком, щоб було легко витягнути речі за один раз.

Зберігати в диванах чи пуфах

Багатофункціональних меблів - такі як розсувні дивани, пуфи з відкидним місцем для сидіння - чудово підходять для зберігання. Це робить ваш простір організованим, ховаючи багато речей, які не використовуються.

Шухляда пуфа або дивану - чудова ідея для важких ковдр, пальт та інших зимових речей, тому що вони просторі всередині, та дозволяють легко дістати необхідні речі.