Как хранить зимнюю одежду: 3 лайфхака, чтобы вещи не занимали место

Хранить одежду в чемоданах

Большие чемоданы, даже если используются всего несколько раз в год, все равно занимают место. Так что пространство внутри них можно использовать для хранения вещей - например, зимних пальто, шапок, шарфов, шерстяных платьев, колготок и всего того, что вы не будете носить весной или летом.

Конечно, можно сделать еще эффективнее и приобрести органайзеры-чемоданы для вещей, однако этот метод не требует затрат. Кроме того, такая "упаковка" может защитить ткань от поедания молью.

Хранить одежду под кроватью

С местом в шкафу бывает нелегко, но у вас наверняка есть свободное место под кроватью, которое вы не используете. Это неплохо подойдет для хранения зимней одежды.

Для облегчения можно использовать сумки или чемоданы на колесиках, чтобы не повредить спину, перетаскивая вещи туда-сюда в конце сезона или когда придет время уборки.

Где хранить зимнюю одежду дома (иллюстрация: Freepik)

Или подложите несколько кусочков картона или плотную ткань под все, что вы храните под кроватью, чтобы было легко вытащить вещи за один раз.

Хранить в диванах или пуфах

Многофункциональная мебель - такие как раздвижные диваны, пуфы с откидным местом для сидения - прекрасно подходят для хранения. Это делает ваше пространство организованным, скрывая многие вещи, которые не используются.

Ящик пуфа или дивана - отличная идея для тяжелых одеял, пальто и других зимних вещей, потому что они просторны внутри, и позволяют легко достать необходимые вещи.