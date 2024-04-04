Економимо кошти та бережемо колеса: де і як правильно зберігати автомобільні шини

Певно, для багатьох це буде новиною: автомобільні шини зношуються і старішають не тільки під час їзди, а й під час відпочинку – коли вони демонтовані з машини і чекають десь свого сезону. Виявляється, щоб недешева гума не старішала даремно, її треба правильно зберігати.

Непросте питання для пересічного автомобіліста: де зберігати другий комплект шин? З одного боку, місця для цього потрібно чимало, а з іншого – є кілька інших чинників, які впливають на стан покришок під час зберігання.

Що може статись з шинами під час зберігання

Автомобільна шина, навіть сучасна, яка складається лише з самої покришки без камери, має непросту конструкцію. В неї є просторовий каркас з металевих та текстильних стрічок, вкритий тонкими шарами гуми з боків, товстий шар протектора, герметичний шар особливого матеріалу зсередини. Одне слово, тут є чому старішати і без впливу навантажень, характерних для умов, що виникають під час роботи колеса на машині.

Отже, за несприятливих умов зберігання в шині можуть відбуватись такі небажані зміни:

Порушення геометрії каркаса . Через тривалий вплив нештатних навантажень шина може втратити форму – стати "овальною", “пласкою”, отримати “вісімку”;

. Через тривалий вплив нештатних навантажень шина може втратити форму – стати "овальною", “пласкою”, отримати “вісімку”; Корозія металевих частин каркаса . Те, що металокорд та брекер завулканізовані в гумовий компаунд, ще не значить, що до них не може потрапити волога, яке розпочне свою руду справу;

. Те, що металокорд та брекер завулканізовані в гумовий компаунд, ще не значить, що до них не може потрапити волога, яке розпочне свою руду справу; Старішає гумова суміш. Склад гуми у сучасної покришки буває дуже вразливим до ультрафіолету сонячного світла, до озону, що міститься в повітрі, нарешті, до надмірно високої чи надмірно низької температури.

Це три основні чинники, які скорочують ресурс наших коліс. Тож, відповідно, відправляючи їх на сезонне зберігання, про ці загрози слід пам’ятати – аби вжити заходів і виключити їх.

Розміщення

Помилкою буде думати, що шина настільки міцна, що вона не зазнає деформації через неправильне розташування при зберіганні. Насправді під час роботи на машині шина “підсилюється” внутрішнім тиском повітря та диском, на якому вона змонтована. А якщо шина зберігається без диска, то слід берегти її від навантажень як в осьовому, так і в діаметральному напрямку. Змонтовану на диск покришку зберігати простіше.

Отже, при зберіганні змонтованих на дисках шин можна:

Покласти колеса на рівну поверхню одне на одне. Кількість “поверхів” не обмежується, головне, щоб піраміда не впала і не завдала сусіднім предметам шкоди своєю масою;

Підвісити колеса кожне окремо за отвір у диску;

На підлозі чи на міцній полиці змонтовані колеса стоятимуть вертикально одне поряд з іншим.

При зберіганні шин без дисків:

Скласти покришки в штабель одна на одну. Але не вище ніж чотири штуки, оскільки нижня може зазнати непоправної деформації;

Можна просто поставити шини вертикально одна поряд з іншою. В ідеалі було б провертати їх щомісяця або трохи частіше, щоб не виникало деформацій в нижній частині покришки.

Температура

Шини не полюбляють надто високих або надто низьких температур, а також вологого повітря. Але в цілому інженери-шинники дають такі рекомендації:

Допустимий температурний діапазон від -30 до +30 градусів. Найбільш бажана температура зберігання шин порядку +15 градусів;

Допустима вологість на рівні 50–60%, тобто цілком підійде навіть сухий, добре вентильований льох;

Вентиляція буде додатковим плюсом, адже вона запобігатиме підвищенню вологості, яка може спровокувати корозію каркасу;

Не можна, щоб на покришки потрапляло пряме сонячне світло – це старить гумову суміш;

Не можна зберігати шини там, де в повітрі багато випарів пально-мастильних матеріалів або яких-небудь летких хімічних речовин. Можливо, вони негативно впливатимуть на стан гуми.

Як не треба зберігати шини

Є кілька типових сховищ, де автомобілісти звикли зберігати шини, але де це можна вважати небажаним.

На балконі чи на горищі. Швидше за все, влітку тут шинам буде надто спекотно;

У сирому підвалі. Негатив саме у підвищеній вологості, а не в тому, що це підвал;

Шини без дисків підвішеному стані – за внутрішній діаметр. Під впливом власної ваги шини можуть витягнутися і стати овальними;

Під поліетиленовою плівкою. В герметичному об’ємі буде утворюватись конденсат і не буде циркуляції повітря. А такі умови не на користь ані гуми, ані металевому каркасу шин. Якщо таки хочеться укрити колеса, нехай це будуть спеціальні чохли з тканини – такі зараз продаються.

Якщо коротко

Перед відправкою шин на сезонний відпочинок буде корисно витратити з півгодини на їхню підготовку. Шини треба помити, очистити від камінчиків та цвяхів, які могли застрягнути в протекторі. Якщо другий комплект шин має власні диски, такі колеса бажано перевірити на цілісність, підкачати та відбалансувати.