Як зберігати зимове взуття, щоб воно займало менше місця

Уникайте цих місць

Взуття категорично не варто зберігати у приміщеннях із підвищеною вологістю (ванних кімнатах). Також не можна цього робити при +25 градусів або при різких перепадах температури.

Зокрема, взуття може пошкодитися через пряме сонячне проміння.

На балконі найчастіше бувають різкі перепади температури. Влітку там спекотно і зимове взуття, особливо шкіряне, може розклеїтися.

Крім того, цей предмет гардероба не рекомендується зберігати у контейнерах без вентиляційних отворів. В іншому випадку може з’явитися пліснява або грибок.

Де можна зберігати

Найкращим місцем вважається шафа. Перед тим, як покласти на зберігання, чоботи чи черевики очищають від бруду та пилу, а шнурки перуть.

Взуття необхідно ретельно просушити та покласти всередину папір. Потім їх кладуть у коробку, а пару розділяють папером, щоб вони не торкалися один одного.

Як економити місце

Якщо у вас є місце у квартирі або будинку, то можна зробити взуттєву шафу, на полички якої можна розставляти взуття в залежності від сезону.

Зимові черевики на полицях можна зберігати компактно - поставте один черевик носком до стінки, а інший - п'ятою до стінки. Таким чином взуття займе менше місця.