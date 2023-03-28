ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оновлення гардероба стало дорожчим: як змінилися ціни на одяг і взуття в Україні

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 08:10
Оновлення гардероба стало дорожчим: як змінилися ціни на одяг і взуття в Україні Фото: як змінилися ціни на предмети гардероба під час онлайн-шопінгу в Україні (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні зросла вартість одягу, взуття та аксесуарів більш ніж на 20%, а також змінилися звички покупців цього сезону, і переваги при виборі змістилися на користь тих чи інших брендів, а не власне предметів гардероба.

Скільки витрачають та які замовлення частіше роблять українці при онлайн-шопінгу, а також як намагаються заощаджувати на послузі доставки куплених товарів, розповіли аналітики OLX.

Наскільки дорожчим стало оновлення гардероба

Середня вартість одягу, взуття та аксесуарів зросла на 22% і вище, порівняно з минулим холодним часом року.

Найбільше подорожчали взуття та спецодяг - тут фіксується підвищення цін від 25% до 33%.

Так, якщо минулої зими чоловіче взуття коштувало близько 800 гривень, то зараз у покупця запросять у середньому понад тисячу.

А ось на що цінник відреагував найменше, так це жіноча білизна та купальники, які в середньому подорожчали лише на 4%.

Як змінилися ціни на одяг та взуття

Оновлення гардероба стало дорожчим: як змінилися ціни на одяг і взуття в Україні

Дані OLX

Купувати стали більше, заощаджуючи на доставці

Також експерти повідомили, що зріс попит на використання послуги безкоштовної доставки. Так, на ресурсі безплатний сервіс "OLX Доставка" набув більшої популярності - ним користувалися в 1,6 раза частіше протягом зими.

Кількість укладених угод з купівлі/продажу предметів гардероба збільшилася з 519 954 до 849 849. Середній чек у категорії "Мода та стиль" на сайті оголошень зріс на третину та становив 527 гривень.

Водночас середні ціни в п'ятірці найпопулярніших замовлень, за даними ресурсу, виглядають так:

  • верхній одяг: 68 449 замовлень, середній чек: 1 408 грн;
  • кросівки: 52 470 замовлень, середній чек: 1153 грн;
  • сумки: 42526 замовлень, середній чек: 784 грн;
  • спортивний одяг: 41 001 замовлення, середній чек: 748 грн;
  • кофти та светри: 31 682 замовлень, середній чек: 760 грн.

Попит на спортивні бренди

У холодну пору року та під час підготовки до зміни сезону з'ясувалося, що цього року інтерес українців змістився на користь кількох предметів гардероба як таких, а саме брендів.

Якщо в 2022 році цього сезону десятка найпопулярніших пошукових запитів на ресурсі включала лише три популярні марки одягу, то в 2023-му 5 з 10 найчастіших пошуків містили конкретний бренд, переважно спортивний.

Ось як виглядає топ-5 запитів у категорії "Мода та стиль" на OLX:

Оновлення гардероба стало дорожчим: як змінилися ціни на одяг і взуття в Україні

Дані OLX

Раніше ми розповідали, які прості хитрощі допоможуть легко зробити базовий одяг стильним.

А також перед цим писали, як одягатися, щоб виглядати стрункішою.

Читайте РБК-Україна в Google News
OLX ціни гардероб одежда обувь