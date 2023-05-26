Как хранить зимнюю обувь, чтобы она занимала меньше места

Избегайте этих мест

Обувь не следует хранить в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах). Также нельзя этого делать при +25 градусах или при резких перепадах температуры.

В частности, обувь может повредить прямые солнечные лучи.

На балконе чаще всего бывают резкие перепады температуры. Летом там жарко и зимняя обувь, особенно кожаная, может расклеиться.

Кроме того, этот предмет гардероба не рекомендуется хранить в контейнерах без вентиляционных отверстий. В противном случае может появиться плесень или грибок.

Где можно хранить

Лучшим местом считается шкаф. Перед тем как положить на хранение, сапоги или ботинки очищают от грязи и пыли, а шнурки стирают.

Обувь следует тщательно просушить и положить внутрь бумагу. Затем их кладут в коробку, а пару разделяют бумагой, чтобы они не касались друг друга.

Как экономить место

Если у вас есть место в квартире или доме, то можно сделать обувной шкаф, на полочки которого можно расставлять обувь в зависимости от сезона.

Зимние ботинки на полках можно хранить компактно - поставьте один ботинок носком к стенке, а другой - пяткой к стенке. Таким образом, обувь займет меньше места.