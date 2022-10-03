Як зберігати цибулю, щоб вона не поросла і не згнила до весни

Правильно виберіть цибулю

Вибираючи цибулю в магазині чи на ринку, перевірте її на наявність вм'ятин, плям або плісняви. Пошкоджена цибуля не буде довго зберігатися.

Якісна цибуля повинна мати незначний запах (без гнилісного аромату) і бути твердою.

Також треба, щоб цибуля була в шкірці. Якщо все зробити правильно, вона буде зберігатися тижні і навіть місяці.

Як найкраще зберігати цибулю

Цибуля любить прохолодні, сухі та темні місця. Але якщо покласти її в холодильник, вона, швидше за все, стане м’якою та швидко зіпсується, адже в холодильнику занадто прохолодно і волого для овочу.

Тримайте цибулю подалі від сонячних променів, адже вона може реагувати проростанням на світло.

В поліетиленовому пакеті на цибулі може утворюватися пліснява.

Найкраще підійдуть перфоровані або сітчасті контейнери для кращої циркуляції повітря.

Якщо плануєте вжити цибуля за кілька днів, покладіть її в кухонну шафу.

Якщо хочете зберегти надовше - оберіть темне прохолодне місце, наприклад підвал. Покладіть овочі в перфорований пластиковий контейнер або кошик із сітки.

Альтернативним способом зберігання може бути заморожування вже нарізаної цибулі. Покладіть її порційно в пакти для глибокої заморозки.