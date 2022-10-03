Як зберігати цибулю, щоб вона не поросла і не згнила до весни

При правильному зберіганні цибуля може успішно долежати до весни, не запліснявіти і не згнити. Але треба враховувати ряд важливих нюансів.
Про це пише Shuba.life
Вибираючи цибулю в магазині чи на ринку, перевірте її на наявність вм'ятин, плям або плісняви. Пошкоджена цибуля не буде довго зберігатися.
Якісна цибуля повинна мати незначний запах (без гнилісного аромату) і бути твердою.
Також треба, щоб цибуля була в шкірці. Якщо все зробити правильно, вона буде зберігатися тижні і навіть місяці.
Цибуля любить прохолодні, сухі та темні місця. Але якщо покласти її в холодильник, вона, швидше за все, стане м’якою та швидко зіпсується, адже в холодильнику занадто прохолодно і волого для овочу.
Альтернативним способом зберігання може бути заморожування вже нарізаної цибулі. Покладіть її порційно в пакти для глибокої заморозки.
Раніше ми писали про посівний календар у жовтні 2022.
Зазначимо, що ціна на цибулю цьогоріч у 4,5 раза вища, ніж минулого року.