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Як зберігати цибулю, щоб вона не поросла і не згнила до весни

Фото: Як правильно зберігати цибулю (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

При правильному зберіганні цибуля може успішно долежати до весни, не запліснявіти і не згнити. Але треба враховувати ряд важливих нюансів.

Про це пише Shuba.life

Правильно виберіть цибулю

Вибираючи цибулю в магазині чи на ринку, перевірте її на наявність вм'ятин, плям або плісняви. Пошкоджена цибуля не буде довго зберігатися.

Якісна цибуля повинна мати незначний запах (без гнилісного аромату) і бути твердою.

Також треба, щоб цибуля була в шкірці. Якщо все зробити правильно, вона буде зберігатися тижні і навіть місяці.

Як найкраще зберігати цибулю

Цибуля любить прохолодні, сухі та темні місця. Але якщо покласти її в холодильник, вона, швидше за все, стане м’якою та швидко зіпсується, адже в холодильнику занадто прохолодно і волого для овочу.

  • Тримайте цибулю подалі від сонячних променів, адже вона може реагувати проростанням на світло.
  • В поліетиленовому пакеті на цибулі може утворюватися пліснява.
  • Найкраще підійдуть перфоровані або сітчасті контейнери для кращої циркуляції повітря.
  • Якщо плануєте вжити цибуля за кілька днів, покладіть її в кухонну шафу.
  • Якщо хочете зберегти надовше - оберіть темне прохолодне місце, наприклад підвал. Покладіть овочі в перфорований пластиковий контейнер або кошик із сітки.

Альтернативним способом зберігання може бути заморожування вже нарізаної цибулі. Покладіть її порційно в пакти для глибокої заморозки.

Раніше ми писали про посівний календар у жовтні 2022.

Зазначимо, що ціна на цибулю цьогоріч у 4,5 раза вища, ніж минулого року.

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