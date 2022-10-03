Как хранить лук, чтобы он не порос и не сгнил до весны

Правильно выберите лук

Выбирая лук в магазине или на рынке, проверьте его на наличие вмятин, пятен или плесени. Поврежденный лук не будет долго храниться.

Качественный лук должен иметь незначительный запах (без гнилостного аромата) и быть жестким.

Также нужно, чтобы лук был в кожуре. Если все сделать верно, он будет сохраняться недели и даже месяцы.

Как лучше хранить лук

Лук любит прохладные, сухие и темные места. Но если положить его в холодильник, он скорее всего станет мягким и быстро испортится, ведь в холодильнике слишком прохладно и влажно для овоща.

Держите лук подальше от солнечных лучей, ведь он может реагировать прорастанием на свет.

В полиэтиленовом пакете на луке может образовываться плесень.

Лучше всего подойдут перфорированные или сетчатые контейнеры для лучшей циркуляции воздуха.

Если планируете употребить лук через несколько дней, положите его в кухонный шкаф.

Если хотите сохранить подольше – выберите темное прохладное место, например подвал. Положите овощи в перфорированный пластиковый контейнер или корзину из сетки.

Альтернативным способом хранения может быть замораживание уже нарезанного лука. Положите его порционно в пакты для глубокой заморозки.