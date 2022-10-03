RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как хранить лук, чтобы он не порос и не сгнил до весны

Фото: Как правильно хранить лук (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

При правильном хранении лук может успешно долежать до весны, не заплесневеть и не сгнить. Но нужно учитывать ряд важных нюансов.

Об этом пишет Shuba.life

Правильно выберите лук

Выбирая лук в магазине или на рынке, проверьте его на наличие вмятин, пятен или плесени. Поврежденный лук не будет долго храниться.

Качественный лук должен иметь незначительный запах (без гнилостного аромата) и быть жестким.

Также нужно, чтобы лук был в кожуре. Если все сделать верно, он будет сохраняться недели и даже месяцы.

Как лучше хранить лук

Лук любит прохладные, сухие и темные места. Но если положить его в холодильник, он скорее всего станет мягким и быстро испортится, ведь в холодильнике слишком прохладно и влажно для овоща.

  • Держите лук подальше от солнечных лучей, ведь он может реагировать прорастанием на свет.
  • В полиэтиленовом пакете на луке может образовываться плесень.
  • Лучше всего подойдут перфорированные или сетчатые контейнеры для лучшей циркуляции воздуха.
  • Если планируете употребить лук через несколько дней, положите его в кухонный шкаф.
  • Если хотите сохранить подольше – выберите темное прохладное место, например подвал. Положите овощи в перфорированный пластиковый контейнер или корзину из сетки.

Альтернативным способом хранения может быть замораживание уже нарезанного лука. Положите его порционно в пакты для глубокой заморозки.

Ранее мы писали о посевном календаре в октябре 2022 года.

Отметим, что цена на лук в этом году в 4,5 раза выше, чем в прошлом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
сад и огород