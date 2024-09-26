Як зберігати сушені фрукти, щоб вони довго не псувалися

Коли сушені фрукти готові до зберігання

Перед зберіганням сухофрукти повинні бути висушені. Перед зберіганням їх радять нещільно упакувати в банки. Струшуйте банки один раз на день протягом 7-10 днів.

Якщо протягом періоду кондиціонування в банці з'являється конденсат, слід досушити фрукти перед упакуванням.

Як зберігати сухофрукти

Сушені продукти слід зберігати в прохолодних, сухих, темних місцях. Рекомендований термін зберігання сушених продуктів становить від 4 місяців до 1 року.

Оскільки на якість харчових продуктів впливає тепло, чим вища температура, тим коротший час зберігання. Більшість сухофруктів можна зберігати протягом 1 року за температури 15 градусів, 6 місяців за температури 80 градусів.

Приміщення, в якому зберігаються сушені фрукти, має відповідати таким аспектам:

температура повинна становити 10-15 градусів;

приміщення повинно бути сухе та вентильоване;

на сухофрукти не повинно потрапляти сонячне проміння.

Крім цього, поблизу сухофруктів не повинно бути опалювальних приладів або продуктів з різким ароматом - це може зіпсувати текстуру або смак сушених фруктів.

У чому зберігати сухофрукти

Для зберігання сухофруктів можна використовувати скляні контейнери, банки, а також коробки, пакети та мішечки з цупкої тканини. Упаковка повинна бути щільно закритою.

Але використовувати поліетиленові пакети та пластикові контейнери для зберігання сушених фруктів не рекомендують.

Втім, якщо рівень вологості в приміщенні вище 60%, зберігати сушені фрукти рекомендують в вакуумній упаковці, щоб запобігти дії вологи та плісняви.

Сушені фрукти, які зберігаються в скляних банках необхідно періодично провітрювати, натомість фрукти в паперових пакетах чи дерев'яних ящиках обов'язково треба тримати в сухому місці.

Крім цього, рекомендують розфасовувати охолоджені сухофрукти невеликими порціями. Час від часу сушені фрукти потрібно оглядати, щоб вчасно виявити гниль або плісняву.

При дотриманні умов зберігання сухофрукти можуть мати насичений смак та аромат без псування від 6 до 12 місяців

Також радять покласти гілочку м'яти в баночку або мішечок з сухофруктами - це відлякає комах-шкідників.

Як краще зберігати різні сухофрукти

Важливо зберігати кожен вид сухофруктів окремо, адже кожен продукт має різний вміст вологи. Тому змішування декількох видів сушених фруктів може пришвидшити псування.

До того ж зберігання разом декількох видів сушених фруктів змінює їхні смакові властивості.

Проте майже однаковий рівень вмісту вологи мають родзинки та курага, тож їх можна зберігати разом.

Якщо ж є потреба зробити суміш із сухофруктів, вибрані продукти рекомендують додатково висушити в духовці - це зрівняє рівень вологості в кожному виді фруктів.