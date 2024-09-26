Как хранить сушеные фрукты, чтобы они долго не портились

Когда сушеные фрукты готовы к хранению

Перед хранением сухофрукты должны быть высушены. Перед хранением их советуют неплотно упаковать в банки. Встряхивайте банки один раз в день в течение 7-10 дней.

Если в период кондиционирования в банке появляется конденсат, следует досушить фрукты перед упаковкой.

Как хранить сухофрукты

Сушеные продукты следует хранить в холодных, сухих, темных местах. Рекомендуемый срок хранения сушеных продуктов составляет от 4 месяцев до 1 года.

Поскольку на качество пищевых продуктов влияет тепло, чем выше температура, тем короче время хранения. Большинство сухофруктов можно хранить в течение 1 года при температуре 15 градусов, 6 месяцев при температуре 80 градусов.

Помещение, в котором хранятся сушеные фрукты, должно соответствовать следующим аспектам:

температура должна составлять 10-15 градусов;

помещение должно быть сухое и вентилируемое;

на сухофрукты не должны попадать солнечные лучи.

Кроме этого, вблизи сухофруктов не должно быть отопительных приборов или продуктов с резким ароматом - это может испортить текстуру или вкус сушеных фруктов.

В чем хранить сухофрукты

Для хранения сухофруктов можно использовать стеклянные контейнеры, банки, коробки, пакеты и мешочки из плотной ткани. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Однако использовать полиэтиленовые пакеты и пластиковые контейнеры для хранения сушеных фруктов не рекомендуют.

Впрочем, если уровень влажности в помещении выше 60%, хранить сушеные фрукты рекомендуют в вакуумной упаковке, чтобы предотвратить действие влаги и плесени.

Сушеные фрукты, которые хранятся в стеклянных банках, необходимо периодически проветривать, фрукты в бумажных пакетах или деревянных ящиках обязательно нужно держать в сухом месте.

Кроме этого, рекомендуют расфасовывать охлажденные сухофрукты небольшими порциями. Время от времени сушеные фрукты нужно осматривать, чтобы вовремя обнаружить гниль или плесень.

При соблюдении условий хранения сухофрукты могут иметь насыщенный вкус и аромат без порчи от 6 до 12 месяцев.

Также советуют положить веточку мяты в баночку или мешочек с сухофруктами - это отпугивает насекомых-вредителей.

Как лучше хранить разные сухофрукты

Важно хранить каждый вид сухофруктов по отдельности, ведь каждый продукт имеет разное содержание влаги. Поэтому смешивание нескольких видов сушеных фруктов может ускорить порчу.

К тому же, хранение вместе нескольких видов сушеных фруктов изменяет их вкусовые свойства.

Однако почти одинаковый уровень содержания влаги имеют изюм и курага, поэтому их можно хранить вместе.

Если же необходимо сделать смесь из сухофруктов, выбранные продукты рекомендуют дополнительно высушить в духовке - это сравнивает уровень влажности в каждом виде фруктов.