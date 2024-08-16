Як і де найкраще зберігати картоплю, щоб вона не псувалась: перевірені поради

Збір картоплі починається з кінця серпня і триває до початку жовтня. Гарний урожай може забезпечити господаря "другим хлібом" більш ніж на півроку. Але це - за умовою, що картопля добре збережеться. Тож які є дуже важливі принципи її зберігання, щоб через 3-4 місяці вона не проросла та не погнила?

РБК-Україна (проект Styler) зробило матеріал з порадами, які умови необхідно створити, щоб коренеплід не зіпсувався, та як підготувати його до зберігання.

Готуємо картоплю до зберігання

Для тривалого зберігання обирають середньопізні та пізні сорти, які викопують з кінця серпня по жовтень.

Коли прийшов час збирання врожаю, враховуйте погодні умови. У дощову, сиру погоду картоплини насичуються вологою, швидко згниють. У спеку коренеплоди почнуть швидко проростати. Збирати картоплю потрібно у сухий, теплий день.

Для викопування використовують вила, а не лопату, оскільки можна пошкодити картоплю.

Після збору викопану картоплю залишають просушуватися в тіні на дві години. На сонці сушити не можна. Під впливом ультрафіолету картопля виділяє токсичний соланін і жовтіє.

Коли картоплини очистяться від землі, їх залишають сушитися у сухому темному приміщенні на три тижні. Оптимальна температура для сушіння - від +12 до +18 градусів. За цей час шкірка висохне і стане міцнішою, що збільшить термін зберігання.

Картоплю перед зберіганням треба відчистити від землі (фото: Pixabay.com)

Готуємо місце зберігання: вологість та температура

Картоплю найкраще зберігати при температурі від +2 до +4 градусів. Такий режим характерний для підвалів, де прохолода зберігається постійно і не залежить від погоди.

В квартирі можна знайти місця з температурою до +7 градусів або навіть до +18 градусів за правильного підходу. Важливо пам'ятати, що картопля не любить як високу температуру, так і холод. Якщо температура падає до - 2 градусів, картоплю слід перенести в тепліше приміщення.

Коренеплоди зберігаються найкраще при вологості повітря від 80 до 90%. Якщо вологість падає нижче цього рівня, картопля стає м'якою і зморщеною. Навпаки, занадто висока вологість сприяє гниттю і розвитку грибка.

Важливо контролювати рівень вологості, щоб уникнути передчасного проростання картоплі, що погіршує її смакові якості і скорочує термін зберігання.

Сітка добре підходить як тара для зберігання завдяки вентиляції (фото: Freepik.com)

У якій тарі зберігати картоплю

Щоб овочі добре провітрювалися, контейнер повинен мати отвори. Також можна знайти з кришкою та без неї.

Дерев'яний ящик. Екологічний спосіб зберігання коренеплодів. У конструкції повинні бути щілини, щоб до овочів надходило повітря.

Екологічний спосіб зберігання коренеплодів. У конструкції повинні бути щілини, щоб до овочів надходило повітря. У кошиках овочі також можуть зберігатися протягом півроку і більше. Місткість добре провітрюється, захищає овочі від сонячного світла.

овочі також можуть зберігатися протягом півроку і більше. Місткість добре провітрюється, захищає овочі від сонячного світла. Полотняний мішок. Цей спосіб зберігання обирають для великого обсягу коренеплодів. Полотняний мішок дозволяє бульбам "дихати", запобігає впливу ультрафіолету.

Цей спосіб зберігання обирають для великого обсягу коренеплодів. Полотняний мішок дозволяє бульбам "дихати", запобігає впливу ультрафіолету. Синтетична сітка. Недорогий спосіб зберігання овочів. Забезпечує повітрообмін, дозволяє вмістити велику кількість продукту.

Заборонено використовувати поліетиленові, пластикові пакети. Вони сприяють утворенню конденсату. Всередині з'являється волога, що призводить до розвитку грибка, гниття продуктів.