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Як зберігати м'ясо без холодильника цілий рік: перевірений спосіб наших бабусь

Скриншот: Як зберігати м'ясо без холодильника
Автор: Світлана Мащенко

Коли довго немає світла, питання зберігання м'яса стоїть гостро, як ніколи. Але вихід є і він перевірений десятиліттями, адже так робили ще наші бабусі.

Своїм способом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Він пропонує закатати м'ясо у банки, щоб його смак, свіжість та поживність збереглися надовго.

Складники:

  • Свинина (биток) – 1 кг
  • Сіль – 12 г
  • Спеції (ваші улюблені) – 6 г
  • Сало (жир) – 300 г

Покрокове приготування

Візьміть свинячий биток і наріжте шматками так, щоб вони максимально поміщалися в банки.

Насипте в миску улюблені спеції (наприклад, паприка, суха цибуля, сухий часник, сіль). На 1 кг свинячого м'яса потрібно приблизно 6-7 г спецій (це наш золотий стандарт). Солі – 10-12 г на 1 кг м'яса.

Киньте в кожну банку по лавровому листочку.

Обваляйте кожен шматок м'яса у спеціях та відправте у банки. Закрийте кришками, але не закручуйте.

Візьміть велику каструлю, постеліть на її дно рушник. Поставте банки в каструлю, налийте воду, не доливаючи на 1 палець до краю банки. Поставте на вогонь і томіть під кришкою на дуже маленькому вогні протягом 2 годин.

Розтопіть свинячий або яловичий жир на сковороді на дуже маленькому вогні. Поступово зливайте розтоплений жир в окремий посуд.

Зніміть з вогню баночки з м'ясом, залийте банки, накрийте кришки і щільно закрийте (закрутіть). Знову поставте банки в каструлю з водою і потримайте ще півгодини томитися на повільному вогні.

Дістаємо банки і не перевертаючи, укутуємо рушником і залишаємо так на добу.

У такий спосіб м'ясо може зберігатися протягом року.

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