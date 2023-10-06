Як зберігати картоплю вдома, щоб лежала 3 місяці і не проростала

Що потрібно знати

На щастя, один професійний кухар пояснив, що картопля може зберігатися місяцями, якщо її зберігати поза холодильником.

Джеррі Джеймс Стоун - шеф-кухар-вегетаріанець та розробник рецептів, чиї страви транслювалися на каналах Discovery, Whole Foods та Costco.

"При правильному зберіганні картопля може зберігатися до трьох місяців, а у мене вона навіть зберігалася до шести місяців і при цьому залишалася свіжою", - повідомив кухар.

Де зберігати картоплю, щоб вона лежала місяцями

За словами Джеррі, зберігати картоплю насправді досить просто, оскільки її потрібно зберігати в коморі, шафі чи підвалі, а не в холодильнику або на стільниці під прямим сонячним промінням.

"Картопля любить перебувати в темному прохолодному місці, тому дуже важливо берегти її від сонця. Коли овоч знаходиться на сонці, коли вона піддається впливу занадто великої кількості світла, вона фактично виробляє хімічну речовину під назвою соланін, що робить її гіркою і несмачною", - пояснив Джеррі.

За словами експерта, ідеальне місце для зберігання картоплі – темне та прохолодне місце, а також відкритий паперовий пакет, що забезпечує хорошу циркуляцію повітря.

"Тримайте пакет з картоплею відкритою і помістіть у прохолодне і добре провітрюване темне місце", - порадив він.