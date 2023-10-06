Как хранить картошку дома, чтобы лежала 3 месяца и не прорастала

Что нужно знать

К счастью, один профессиональный повар объяснил, что картофель может храниться месяцами, если его хранить вне холодильника.

Джерри Джеймс Стоун - шеф-повар-вегетарианец и разработчик рецептов, чьи блюда транслировались на каналах Discovery, Whole Foods и Costco.

"При правильном хранении картофель может храниться до трех месяцев, а у меня он даже хранился до шести месяцев и при этом оставался свежим", - сообщил повар.

Где хранить картофель, чтобы он лежал месяцами

По словам Джерри, хранить картофель на самом деле довольно просто, поскольку его нужно хранить в кладовке, шкафу или подвале, а не в холодильнике или на столешнице под прямыми солнечными лучами.

"Картофель любит находиться в темном прохладном месте, поэтому очень важно беречь его от солнца. Когда овощ находится на солнце, когда он подвергается воздействию слишком большого количества света, он фактически производит химическое вещество под названием соланин, что делает его горьким и невкусным", - объяснил Джерри.

По словам эксперта, идеальное место для хранения картофеля - темное и прохладное место, а также открытый бумажный пакет, обеспечивающий хорошую циркуляцию воздуха.

"Держите пакет с картофелем открытым и поместите в прохладное и хорошо проветриваемое темное место", - посоветовал он.