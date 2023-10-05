Ось які продукти тривалого зберігання слід завжди мати у коморі

Заздалегідь необхідно переконатися, що ваша комора добре укомплектована та організована. Варто наповнювати її продуктами, термін придатності яких не закінчується швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Консервовані овочі

Наповніть комору консервованими овочами, які можна додавати у супи, рагу, пасту та й просто додавати до різних страв.

Наприклад, помідори у власному соку є гарним джерелом вітаміну С та лікопіну. А ще вони додають більше смаку та кольору до страв. Консервовані овочі містять багато клітковини, що необхідно для здорового раціону.

Насіння чіа

Це джерело клітковини, білка та здорових жирів. Насіння можна додати прямо в йогурт, вівсяні пластівці чи в банку з молоком на ніч.

До того ж таке насіння можна тривалий час зберігатися у коморі.

Кокосова олія

Таку олію зазвичай використовують для приготування їжі. Якщо ви хочете зберігати банку олії у своїй коморі, то у вас буде близько трьох років, перш ніж вона зіпсується.

Оскільки це насичений жир, тобто часто твердне при кімнатній температурі, то не рекомендується зберігати його в холодильнику чи морозильній камері, оскільки його буде занадто важко використовувати.

Рис

Рис - це один із найбільш універсальних продуктів, який можна використовувати як гарнір до більшості страв. Його також відносно легко приготувати.

Продукт можна зберігати у своїй коморі в герметичній банці протягом двох років.

Макарони

Макарони можна зберігати у своїй коморі близько двох років. Після відкриття упаковки з макаронами час скорочується приблизно до року.

Мед

Мед - це продукт, який може довгий час не псуватись. Як і рис, мед потрібно зберігати в герметичній банці у прохолодному та сухому місці.

Варто пам'ятати, що сучасний мед із магазину не варто зберігати довго, адже в його складі може бути хімія.

Арахісова паста та горіхи

1 ст.л. арахісової пасти містить 4 г білка, а також корисні жири - комбінація, яка забезпечить ситість надовго. Окрім того, її можна їсти з багатьма продуктами - яблуками, бананами, хлібом, вафлями та додавати до вівсянки.

Не зайвим буде запастися волоськими горіхами, арахісом, фісташками, кеш’ю та мигдалем - усі ці продукти містять білок і корисні жири. Волоські горіхи є особливо багатим джерелом рослинних омега-3 жирних кислот.