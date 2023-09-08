Ось які речі категорично не можна зберігати в коморі

В Україні в період війни багато хто робить запаси продуктів харчування, засобів особистої гігієни та інших необхідних речей. Однак, не усі речі можна зберігати в коморі, адже вони можуть швидко зіпсуватись.

Які речі потрібно чим швидше забрати з комори - читайте в матеріалі нижче .

Що потрібно знати

Важливо знати, що можна і що не можна зберігати у своїй коморі. Також можна переглянути асортимент консервів та інших речей, які там ховаються.

Не потрібно робити повну реорганізацію комор, хоча це непогана ідея. Швидкого прибирання має бути достатньо, щоб виключити кілька речей, яким там взагалі не місце.

Корм для домашніх тварин

Якщо ваш кіт або собака люблять шукати їжу, то не варто тримати пакети з кормом для домашніх тварин на підлозі в коморі.

Краще зберігати їх у герметичному контейнері у шафі, де вони будуть менш уразливі для вологи.

Очисні засоби

Краще зберігати засоби для чищення окремо від їжі, щоб запобігти забрудненню. Потрібно виділити місце під кухонною раковиною або в пральні, де діти та домашні тварини не зможуть до них дістатися.

Також, у коморі не можна зберігати такі речі:

будь-які види рослин

вибухонебезпечні матеріали: піротехніка, зброя, боєприпаси

токсичні матеріали: фарби, лаки, розчинники

легкозаймисті речовини: бензин, аерозолі

текстиль, одяг та взуття

продукти харчування, що швидко псуються

картон, папір, книги.

Як облаштувати комору

Спочатку потрібно визначити, що саме ви плануєте зберігати в коморі. Від цього буде залежати внутрішня організація простору.

Можна зробити комбіновану систему зберігання: на верхніх полицях розмістити несезонні речі, зимові ковдри, упаковані в поліетиленові пакети. На нижніх - кухонну та побутову техніку, яка використовується нечасто.

Іноді в таких кімнатах організовують повноцінну гардеробну, робочий кабінет, мінімайстерню. Головне правило облаштування комори - не потрібно захаращувати її зайвими предметами. При правильній організації внутрішнього простору навіть невелике приміщення буде виглядати естетично.

Особливість організації маленької комори - потрібно максимально залучити весь простір. Розрахуйте висоту полиць так, щоб на них містилися речі певного розміру.

Ще одна хитрість - використовуйте при оформленні інтер'єру комори дзеркала, світлі фарби. Це зробить приміщення ширше.