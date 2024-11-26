Як зберігати булгур, щоб він не втратив своїх властивостей: 6 простих порад

Булгур - один з найпопулярніших продуктів у середземноморській та близькосхідній кухні. Він має високий вміст клітковини, дуже смачний і легкий в приготуванні. Однак для того, щоб булгур не втратив свої корисні властивості, важливо знати, як правильно його зберігати.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, де і як зберігати булгур, щоб не втратити його смак і корисні властивості.

Як зберігати булгур правильно

Правильне зберігання булгуру - запорука того, що він збереже свої корисні властивості, смак і текстуру на довгий час. Для цього важливо дотримуватися кількох простих правил.

Зберігати булгур в сухому місці

Перше, на що варто звернути увагу при зберіганні булгуру - це волога в приміщенні.

Як і будь-які крупи, булгур має здатність вбирати вологу, що може призвести до розвитку плісняви або ж погіршення смакових властивостей.. Ідеальним місцем для зберігання булгуру є сухе, прохолодне і темне місце.

Підібрати температурний режим

Кухонна шафа або комора, де температура не перевищує 20-22 градуси - оптимальний вибір.

Важливо уникати місць з високою вологістю або низькою температурою, оскільки це може призвести до розвитку плісняви або ж погіршення смакових властивостей, особливо, якщо упаковка не герметична.

Зберігати булгур в герметичній упаковці

Булгур повинен зберігатися в герметично закритих контейнерах або упаковках. Це захищає продукт від вологи та шкідників.

Якщо упаковка булгуру вже відкрита, краще пересипати крупу в скляний або пластиковий контейнер з герметичною кришкою. Використання вакуумних пакетів також є хорошим рішенням для довготривалого зберігання, оскільки таке упакування зберігає булгур свіжим на більш тривалий період.

Крім герметичних пакетів, булгур також можна зберігати в банках з надійними кришками. У такому посуді булгур не вбирає вологу і зберігається довше.

Не зберігати булгур поруч з продуктами з сильними запахами

Булгур, як і багато інших продуктів, здатен поглинати запахи. Тому не варто зберігати його поруч з продуктами, які мають сильний аромат, наприклад, спеціями, цибулею або часником.

Продукти з сильним запахом впливають на смак булгуру (ілюстративне фото: Freepik)

Це згодом може значно погіршити на смак страви. Крім цього, у разі використання для зберігання пластикових контейнерів, переконайтеся, що контейнер чистий та не має запаху.

Перевіряти на шкідників та пошкодження

Кожного разу, коли ви відкриваєте упаковку з булгуром, варто перевіряти крупу на наявність шкідників або пошкоджень.

Свіжий булгур має природний колір і аромат, сухий і розсипчастий. Якщо булгур став вологим або злиплим, змінив колір, має плями або неприємний запах, його краще викинути.

Щоб запобігти такій ситуації, завжди зберігайте булгур в герметичних контейнерах і перевіряйте упаковку на цілісність перед покупкою.

Перевіряти термін придатності

Як і всі інші продукти, булгур має свій термін придатності, який вказано на упаковці.

Однак це не означає, що після закінчення терміну придатності продукт стає непридатним для вживання. Втім, він може втратити свої смакові та харчові властивості, тому важливо звертати увагу на це при купівлі та зберіганні.