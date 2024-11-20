Де зберігати волоські горіхи, щоб вони не запліснявіли

Волоські горіхи - це не тільки смачний та корисний продукт, а й важливий інгредієнт для багатьох страв. Вони багаті на вітаміни та корисні жири, але через свою чутливість до вологи можуть швидко зіпсуватися.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, де зберігати волоські горіхи, що вони не пліснявіли.

Чому волоські горіхи пліснявіють

Основною причиною появи плісняви на горіхах є висока вологість в місці їхнього зберігання. В такому середовищі починає активно розмножуватися грибок. Іншими факторами, що сприяють розвитку плісняви, є:

пряме сонячне світло - під впливом ультрафіолету в горіхах відбуваються окислювальні процеси, що призводять до псування

негерметична тара - нещільно закрита кришка сприяє проникненню вологи і бактерій

Як правильно зберігати волоські горіхи

Правильне зберігання волоських горіхів зі створенням оптимальних умов - це ключ до того, щоб вони не запліснявіли та не втратили свій свіжий смак. Ідеальні умови мають декілька важливих аспектів.

Сухе і темне місце

Ідеальним місцем для зберігання волоських горіхів є сухе, темне і трохи прохолодне місце. Це може бути кухонна шафа, комора або інше місце, захищене від прямих сонячних променів і джерел тепла.

Хоча пропонують зберігати волоські горіхи в холодильнику, це не найкращий варіант через підвищений рівень вологості.

Герметична тара

Горіхи необхідно зберігати в герметичній тарі, яка захистить їх від вологи і сторонніх запахів. Це може бути скляна банка з щільно закритою кришкою, металевий контейнер або спеціальні мішечки для зберігання продуктів.

Горіхи потрібно зберігати в герметичному упакуванні (ілюстративне фото: Freepik)

Пластикові пакети не варто використовувати для зберігання горіхів. Вони не захищають від вологи і можуть сприяти швидкому псуванню продуктів. Навіть якщо пакет закритий, є ймовірність розвитку плісняви.

Залишити горіхи в шкарлупі

Якщо у вас є можливість, зберігайте волоські горіхи в шкаралупі, оскільки це дозволяє їм зберігати свою свіжість набагато довше. Адже шкаралупа захищає ядро від зовнішнього впливу.

Очищені горіхи швидше втрачають свої властивості і можуть згодом покритися пліснявою, тому вони потребують більш ретельного зберігання.

Зокрема, якщо ви вирішили зберігати очищені горіхи, їх радять ретельно просушити. Для цього їх можна помістити в духовку, розігріту до 50 градусів.

Температура зберігання

Оптимальна температура для зберігання волоських горіхів - від 5 до 15 градусів. Якщо температура буде занадто високою, це може призвести до того, що горіхи почнуть вивільняти олію, яка швидко окислюється.

Морозилка також вважається непоганим місцем для зберігання горіхів завдяки низькій температурі, що допомагає уникнути псування та розвитку плісняви.

Проте перед заморожуванням горіхи потрібно запакувати в герметичні пакети або контейнери, щоб захистити їх від вологи.

Як довго можна зберігати волоські горіхи

Термін зберігання волоських горіхів залежить від умов зберігання. В середньому, горіхи в шкаралупі зберігають свіжість протягом 1-2 років за низької температури приміщення.

При кімнатній температурі волоські горіхи можуть зберігатися до 10 місяців, залежно від того, очищені вони чи ні.