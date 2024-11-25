Ці 5 порад допоможуть зберегти сушені гриби надовго

Сушені гриби - це універсальний інгредієнт, який можна зберігати протягом тривалого часу і використовувати у різних стравах. Проте для того, щоб вони не втратили свої смакові якості та корисні властивості, важливо дотримуватися кількох простих правил зберігання.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як правильно зберігати сушені гриби, щоб не втратити їхні корисні і смакові властивості.

Як довго зберігати сушені гриби

При належних умовах зберігання сушені гриби можуть зберігатися до року або більше. Однак найкраще використовувати їх протягом 6-12 місяців, щоб зберегти їхній смак і аромат.

Пізніше гриби можуть втратити частину властивостей, хоча вони не обов'язково зіпсуються.

Правильно висушити гриби

Перш за все, необхідно переконатися, що гриби ретельно висушені перед тим, як їх зберігати. Крім цього, пошкоджені або червиві гриби не слід використовувати для сушіння.

Для тривалого зберігання вони повинні бути повністю позбавлені вологи, інакше може швидко з'явитися цвіль. Сушити гриби можна в електросушарці, в духовці на низькій температурі або природним шляхом на повітрі.

Після висушування гриби мають стати хрусткими та ламкими, водночас зберігаючи свою форму, а не розкришуючись в пісок.

Використовувати герметичний контейнер

Для зберігання сушених грибів найкраще використовувати герметичні контейнери, які захищають гриби від впливу вологи, повітря та різких ароматів - наприклад, скляні банки з кришками, пластикові контейнери з герметичними кришками або вакуумні пакети.

Однак важливо, щоб контейнер був чистим та повністю сухим перед використанням, щоб запобігти появі плісняви.

Також гриби можна зберігати в мішках з натуральної тканини або паперових пакетах. Проте, хоча таке упакування захищає гриби від сонячних променів та пропускає повітря, гриби втрачатимуть аромат швидше.

Де зберігати сушені гриби (ілюстративне фото: Freepik)

Крім цього, якщо зберігати сушені гриби в мішках, можуть завестися мошки. Щоб запобігти цьому, радять прокип'ятити мішки в концентрованому сольовому розчині, а потім повністю висушити.

Нерідко гриби зберігаються на нитках, однак тоді заготівля може припасти пилом або пошкодитись комахами. Для цього варіанту зберігання рекомендують обгорнути гриби сухою марлею, попередньо замочене в сольовому розчині.

Зберігати в темному сухому місці

Сушені гриби слід зберігати в темному, сухому і прохолодному місці. Ідеально підходять для цього шафи, комори або інші місця, куди не потрапляють сонячні промені. Сонячне світло може прискорити процес псування грибів, тому важливо, щоб вони зберігалися в темряві.

Холодильник, льох або підвал - не найкращі місця для зберігання сушених грибів, оскільки висока вологість може сприяти появі конденсату і пліснявінню.

Уникати перепадів температури

Температура для зберігання сушених грибів повинна бути стабільною, без різких коливань. Ідеально, якщо температура не перевищує 15 градусів.

Перевіряти гриби на наявність пошкоджень

Регулярно перевіряйте сушені гриби на наявність пошкоджень чи ознак псування. Якщо гриби зберігаються в неправильних умовах, вони можуть зіпсуватися через вологу або появу шкідників.

Особливо часто варто переглядати гриби, які зберігаються в скляних банках - це рекомендують робити приблизно раз на два місяці.

На те, що гриби зіпсувалися, вказують такі ознаки:

пошкодження комахами

побіління

цвіль

почорніння

гнильний запах

У такому випадку партію сушених грибів слід необхідно негайно викинути, щоб пліснява чи інші мікроорганізми не поширювалися на інші заготівлі.