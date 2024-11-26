Как хранить булгур, чтобы он не потерял свои свойства: 6 простых советов

Булгур - один из самых популярных продуктов в средиземноморской и ближневосточной кухне. Он имеет высокое содержание клетчатки, очень вкусен и легок в приготовлении. Однако для того чтобы булгур не потерял свои полезные свойства, важно знать, как правильно его хранить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, где и как хранить булгур, чтобы не потерять его вкус и полезные свойства.

Как хранить булгур правильно

Правильное хранение булгура - залог того, что он сохранит свои полезные свойства, вкус и текстуру на долгое время. Для этого важно соблюдать несколько простых правил.

Хранить булгур в сухом месте

Первое, на что стоит обратить внимание при хранении булгура - это влага в помещении.

Как и любые крупы, булгур обладает способностью впитывать влагу, что может привести к развитию плесени или ухудшению вкусовых свойств. Идеальным местом для хранения булгура является сухое, прохладное и темное место.

Подобрать температурный режим

Кухонный шкаф или кладовая, где температура не превышает 20-22 градуса - оптимальный выбор.

Важно избегать мест с высокой влажностью или низкой температурой, поскольку это может привести к развитию плесени или ухудшению вкусовых свойств, особенно, если упаковка не герметична.

Хранить булгур в герметичной упаковке

Булгур должен храниться в герметично закрытых контейнерах или упаковках. Это предохраняет продукт от влаги и вредителей.

Если упаковка булгура уже открыта, лучше пересыпать крупу в стеклянный или пластиковый контейнер с герметичной крышкой. Использование вакуумных пакетов также является хорошим решением для длительного хранения, поскольку такая упаковка сохраняет булгур свежим на более длительный период.

Помимо герметичных пакетов, булгур также можно хранить в банках с надежными крышками. В такой посуде булгур не впитывает влагу и сохраняется дольше.

Не хранить булгур рядом с продуктами с сильными запахами

Булгур, как и многие другие продукты, способен поглощать запахи. Поэтому не стоит хранить его рядом с продуктами, обладающими сильным ароматом, например, специями, луком или чесноком.

Продукты с сильным запахом влияют на вкус булгура (иллюстративное фото: Freepik)

Это впоследствии может значительно ухудшиться на вкус блюда. Кроме того, при использовании для хранения пластиковых контейнеров убедитесь, что контейнер чист и не имеет запаха.

Проверять на вредителей и повреждения

Каждый раз, когда вы открываете упаковку с булгуром, следует проверять крупу на наличие вредителей или повреждений.

Если булгур стал влажным или слипшимся, изменил цвет, имеет пятна или неприятный запах, его лучше выбросить.

Чтобы предотвратить такую ситуацию, всегда храните булгур в герметичных контейнерах и проверяйте упаковку на целостность перед покупкой.

Проверять срок годности

Как и все другие продукты, булгур имеет свой срок годности, указанный на упаковке.

Однако это не означает, что по истечении срока годности продукт становится непригодным для употребления. Впрочем, он может лишиться своих вкусовых и пищевых свойств, поэтому важно обращать внимание на это при покупке и хранении.