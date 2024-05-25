Як зберігати банани, щоб вони якомога довше не чорніли: три головні правила

Як правильно зберігати банани

не тримайте банани поряд із вазою із фруктами . Яблука, груші, авокадо та персики під час дозрівання виділяють етилен, що прискорює дозрівання бананів

. Яблука, груші, авокадо та персики під час дозрівання виділяють етилен, що прискорює дозрівання бананів зберігайте банани у прохолодному місці - ідеальна температура для цих фруктів становить 12 градусів. Якщо буде прохолодніше, то банани перестануть дозрівати, а шкірка почорніє. Якщо буде тепліше, банани швидко дозріють. Також варто подбати, щоб на банани не потрапляли їх прямі сонячні проміння

- ідеальна температура для цих фруктів становить 12 градусів. Якщо буде прохолодніше, то банани перестануть дозрівати, а шкірка почорніє. Якщо буде тепліше, банани швидко дозріють. Також варто подбати, щоб на банани не потрапляли їх прямі сонячні проміння банани мають мати доступ до свіжого повітря. Зберігання бананів у пакеті або закритому контейнері прискорить процес дозрівання. Банани найкраще зберігати на відкритому повітрі, в ідеалі підвішеними, щоб вони не пом’ялися

Чи можна зберігати банани у холодильнику

Експерти радять не класти банани у холодильник, поки вони не дозріли. Банани належать до тропічних фруктів, а їм не підходять холодні умови зберігання.

Якщо покласти недозрілий банан у холодильник, то шкірка почорніє і вони вже не дозріють, навіть якщо їх потім залишити за кімнатної температури.

Коли на плодах з’являться коричневі цятки, це вказує на те, що крохмаль перетворився на цукор. У такому разі банани вже можна зберігати у холодильнику.

Чи можна їсти почорнілі банани

Навіть якщо банани почорніли, то їх можна використати для приготування бананового кремового пирога. Саме такі плоди дають найбільше аромату. Тому таких бананів не варто боятись, вони залишаються їстівними і навіть стають трохи солодшими, ніж звичайні, хоча й втрачають текстуру та зовнішній вигляд.