Як зберігати банани, щоб вони якомога довше не чорніли: три головні правила

Щоб банани залишались якомога довше свіжими, варто купувати їх, коли вони ще трохи зелені. А при зберіганні треба дотримуватись лише трьох правил.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Simples recipes.
Експерти радять не класти банани у холодильник, поки вони не дозріли. Банани належать до тропічних фруктів, а їм не підходять холодні умови зберігання.
Якщо покласти недозрілий банан у холодильник, то шкірка почорніє і вони вже не дозріють, навіть якщо їх потім залишити за кімнатної температури.
Коли на плодах з’являться коричневі цятки, це вказує на те, що крохмаль перетворився на цукор. У такому разі банани вже можна зберігати у холодильнику.
Навіть якщо банани почорніли, то їх можна використати для приготування бананового кремового пирога. Саме такі плоди дають найбільше аромату. Тому таких бананів не варто боятись, вони залишаються їстівними і навіть стають трохи солодшими, ніж звичайні, хоча й втрачають текстуру та зовнішній вигляд.
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