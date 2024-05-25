Как хранить бананы, чтобы они как можно дольше не чернели: три главных правила

Чтобы бананы оставались как можно дольше свежими, следует покупать их, когда они еще немного зеленые. А при хранении нужно соблюдать только три правила.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Simples recipes.
Эксперты советуют не класть бананы в холодильник, пока они не созрели. Бананы принадлежат к тропическим фруктам, а им не подходят холодные условия хранения.
Если положить недозрелый банан в холодильник, то кожура почернеет и они уже не созреют, даже если их потом оставить при комнатной температуре.
Когда на плодах появятся коричневые пятнышки, это указывает на то, что крахмал превратился в сахар. В таком случае бананы можно уже хранить в холодильнике.
Даже если бананы почернели, то их можно использовать для приготовления бананового кремового пирога. Именно такие плоды дают больше всего аромата. Поэтому таких бананов не стоит бояться, они остаются съедобными и даже становятся немного слаще обычных, хотя и теряют текстуру и внешний вид.
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