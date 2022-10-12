Як довго їжа може не псуватися у холодильнику: названо точні терміни

Готувати їжу, а потім зберігати її у холодильнику - цілком нормальна практика. Проте навіть охолоджені продукти можуть псуватися. Також кожен тип готової їжі має свої особливості та термін придатності.

За яких умов правильно зберігати продукти

Коли ми хочемо зберігати харчові продукти в холодильнику, необхідно враховувати його температуру. Вона завжди повинна бути в середньому 4 ℃, щоб запобігти псуванню їжі. Однак, якщо температура вища за зазначену, це сприятиме розкладанню.

Що стосується морозилки, то в ній завжди повинна бути температура нижче 0 градусів. Тільки тоді можна бути впевненим, що заморожені продукти зберігаються в оптимальному стані протягом більш тривалого періоду часу.

Ніколи не можна зберігати продукти в холодильнику в разі відключення електроенергії. Контейнери, в яких зберігаються харчові продукти, повинні бути ретельно очищені та продезінфіковані.

Важливо зберігати залишки в холодильнику або морозильній камері протягом 2 годин. В іншому випадку можуть з'явитись бактерій. У літні місяці це стає ще важливішим, оскільки мікроби ростуть швидше при кімнатній температурі.

Як довго можна зберігати їжу в холодильнику

Термін зберігання продуктів в холодильнику залежить від категорії, до якої вони належать.

Зокрема, готову їжу потрібно зберігати скільки часу:

м'ясо - 2 дні;

фарш - 1 день;

риба та морепродукти - від 18 до 24 годин;

випічка - 3-4 дні;

сир - 8-20 днів;

свіже молоко - 1 день;

йогурт - 1 місяць;

вершкове масло - від 21 до 30 днів;

рагу та суп - 3 дні.

Додамо, що шматки свинини можуть зберігатися в морозильній камері від 6 до 8 місяців, яловичина та птиця - 8 місяців. М'ясний фарш - від 2 до 3 місяців, риба - від 3 до 4 місяців.