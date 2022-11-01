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Как сохранить продукты во время блекаута: запомните эти советы

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Вторник 01 ноября 2022 08:14
Как сохранить продукты во время блекаута: запомните эти советы Фото: Как уберечь продукты во время отключения света (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украина снова подверглась массированной атаке российскими ракетами и снова пострадала энергетическая инфраструктура. Часть областей осталась без света и восстановление подачи электроэнергии может затянуться на несколько часов. Украинцев предупредили, что будут введены новые графики отключения электроэнергии.

Как в таких условиях сохранить продукты, рассказали в Центре общественного здоровья.

1. Позаботьтесь о безопасной температуре в холодильнике и морозильной камере. В холодильнике температура должны быть 4 градуса или ниже. В морозильной камере - от 0 градусов и ниже.

2. Приготовьтесь к чрезвычайной ситуации. Заморозьте контейнеры с водой, чтобы иметь возможность сохранить температуру ваших продуктов при температуре 4 градуса и ниже, если вам придется их достать из холодильника. Если есть такая возможность - купите сухой лед или блоковый лед.

3. Когда электроэнергию отключили, держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми. Если дверцы закрыты, то продукты в холодильнике будут безопасны 4 часа.

4. В морозильной камере продукты могут храниться 48 часов, если она полная и 24 часа - если полупустая. Если электричества нет более 4 часов - поместите лед к продуктам в холодильник.

Важно! Никогда не пробуйте продукты на вкус, чтобы проверить их годность. Если у вас есть сомнения - лучше сразу выбрасывайте.

Если нет электричества более 4 часов и у вас нет дополнительного льда, то быстро портящиеся продукты стоит выбросить - это мясо, рыба, нарезанные фрукты и овощи, яйца, молочные продуты и их остатки.

Выбрасывайте любые продукты с непривычным запахом, цветом или текстурой.

5. Проверяйте температуру продуктов, которые хранятся в морозилке или холодильником с дополнительным источником холода. Выбрасывайте еду, если температура в холодильнике была выше 4 градусов. Это можно проверить с помощью термометра в холодильнике или морозилке.

6. Продукты, которые имеют температуру 4 градуса или ниже, а также те, которые сохранились с кристалликами льда, можно повторно заморозить или приготовить.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, сколько могут храниться разные продукты в морозилке.

А также мы писали о том, сколько можно хранить продукты в холодильнике.

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