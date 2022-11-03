Як зберегти хліб свіжим у будь-яких умовах: перевірені поради від Клопотенко

Він зазначає, що хліб добре зберігається в хлібниці - в оригінальному герметичному упакуванні, поліетиленовому пакеті або загорнутому в декілька шарів пергаментного паперу. Перед тим, як помістити в хлібницю нову порцію хліба, потрібно протерти оцтом і добре просушити.

Якщо у вас два види хліба – чорний та білий, то не кладіть їх разом без упаковки. Інакше обидва види швидко зіпсуються. Замінити хлібницю може і звичайна суха металева каструля із кришкою.

Наші пращури зберігали хліб загорнутим у натуральну тканину в кілька шарів - можна використовувати льон. А ще можна пошити спеціальний мішечок. Так хліб довго зберігатиме свіжість, не черствітиме і пліснявітиме.

Як ще можна зберігати хліб

В холодильнику. Низькі температури – некомфортне середовище для розвитку дріжджових бактерій. Загорніть хліб у кілька шарів пергаменту, потім складіть у герметичний пакет або візьміть звичайний поліетиленовий пакет і добре зав'яжіть його.

Це потрібно для того, щоб хліб не вбирав запахи холодильника і не черствів. У такий спосіб можна збільшити термін придатності хліба до двох тижнів. Щоб повернути хлібу м'якість, поставте його на кілька хвилин у мікрохвильову піч або духовку. Або потримайте трохи над парою.

У морозилці. Наріжте хліб скибочками, складіть у герметичний пакет та зберігайте у морозильній камері. Це дуже зручно - дістаєте необхідну кількість шматочків, розкладаєте на дошці або тарілці, даєте розтанути й все, можна їсти.

Заморожений хліб не буде таким м'яким, як свіжий, але точно не втратить свої смакові якості. Його теж можна розігріти в мікрохвильовій печі або духовці.

За бажання можна заморозити й цілий буханець, але після розморожування його потрібно буде швидко з'їсти - за один день. Зберігати хліб у морозилці можна до трьох місяців.

Зробіть сухарі. Якщо бачите, що термін придатності хліба добігає кінця, то робіть сухарі. Хоча сушити хліб можна не тільки для зберігання - це ще й чудовий перекус або доповнення до салатів і супів. Солоні, пряні або гострі – на ваш смак.

Для сушіння краще використовувати газову або електродуховку. Якщо з ними зараз є проблема, то розкладіть шматочки хліба на пергамент або деко так, щоб відстань була 2 см. Додайте сіль, спеції, цукор - до свого смаку. Залишіть у сухому приміщенні, що добре провітрюється. Через два дні зможете вживати у їжу.