Як зберегти в чистоті білі кросівки: прості робочі поради

Білі кросівки - це зручно, красиво і завжди в тренді, але доглядати за ним буває непросто, особливо, коли за вікном осінь, мокро і брудно.
Як правильно доглядати за тендітним взуттям - читайте в матеріалі Styler далі.
Обробляйте вироби після покупки спеціально призначеним для них захисним спреєм, а потім - один раз на два тижні.
Протирайте їх вологою серветкою після кожного використання.
Зберігати взуття треба в картонній коробці далеко від сонячних променів і опалювальних приладів.
Дотримуйтеся правил особистої гігієни при носінні.
Фото: Білі кросівки (freepik)
Щоб шкіра залишалася м'якою і еластичною, її необхідно обробляти спеціальним жиром, в складі якого є поживні речовини. Вони глибоко проникають в волокна, запобігаючи пересиханню, появі заломів і тріщин, а також відновлюючи колір.
Крім того, спеціальний засіб надійно захищає кроси від негативного впливу вологи, ультрафіолетового випромінювання і значних механічних навантажень.
Якщо зовнішній шар пошкоджений і на виробах утворилися потертості і подряпини, один з кращих варіантів - використовувати білу крем-фарбу.
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