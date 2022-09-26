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Как сохранить в чистоте белые кроссовки: простые рабочие советы

Фото: Как сохранить в чистоте белые кроссовки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Белые кроссовки – это удобно, красиво и всегда в тренде, но ухаживать за ним бывает непросто, особенно, когда за окном осень, мокро и грязно.

Как правильно ухаживать за хрупкой обувью – читайте в материале Styler дальше.

Запомните эти правила белых кроссовок

Обрабатывайте изделия после покупки специально предназначенным для них защитным спреем, а затем – один раз в две недели.

Протирайте их влажной салфеткой после каждого использования.

Хранить обувь нужно в картонной коробке вдали от солнечных лучей и отопительных приборов.

Соблюдайте правила личной гигиены при ношении.

Фото: Белые кроссовки (freepik)

И еще несколько советов для белых кроссовок

Чтобы кожа оставалась мягкой и эластичной, ее необходимо обрабатывать специальным жиром, в составе которого есть питательные вещества. Они глубоко проникают в волокна, предотвращая пересыхание, появление изломов и трещин, а также восстанавливая цвет.

Кроме того, специальное средство надежно защищает кроссы от отрицательного воздействия влаги, ультрафиолетового излучения и значительных механических нагрузок.

Если наружный слой поврежден и на изделиях образовались потертости и царапины, один из лучших вариантов – использовать белую крем-краску.

Также мы писали, как стирать кроссовки в стиральной машине , чтобы они не портились.

Кроме того, сообщалось, почему нужно класть лавровый лист в стиральную машину.

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