Як зберегти букет тюльпанів свіжим довше: хитрий трюк

Підріжте стебло

Якщо ви купили тюльпани в супермаркеті, ви помітите, що в них немає корму для зрізаних квітів. Коли ви поставите їх у вазу з водою, квіти почнуть в'янути через кілька днів

Причина полягає в тому, що вони відчувають спрагу. Щоб цьому запобігти, підріжте їхні стебла так, щоб вони були під уявним кутом 45 градусів. Таким чином стебло буде всотувати більше води.

Місце в будинку

Квіти як частина навколишнього середовища легко поглинають речовини та запахи, які їх оточують. Тримайте тюльпани подалі від фруктів, оскільки вони виділяють газ етилен, від якого рослини зів'януть.

Також не варто ставити вазу з тюльпанами на прямі сонячні промені. Ці квіти не потребують так багато світла та тепла.

Догляд за тюльпанами в домашніх умовах не вимагає багато зусиль (фото: Freepik)

Вставте в стебло шпильку

Є види рослин, які мають порожнисте стебло. Така будова квітки часом може перешкоджати потраплянню води до всіх частин. Тюльпани також належать до таких квітів.

Перед тим, як ставити їх у воду, проштрикніть стебло прямо під основою бутона. Як тільки квіти опиняться у воді, бульбашки повітря піднімуться по стеблу. Коли повітряний міхур потрапляє всередину, він перешкоджає воді досягти головки квітки, але тепер цю проблему буде вирішено.

Тюльпани люблять холод

Поставте квіти у вазу з дуже холодною водою, якщо хочете зберегти свіжість. Можна навіть додати декілька кубиків льоду. Але уникайте підвіконь із батареями, які призведуть до швидшого псування квітів.

Крім того, до вази можна поставити маленьку гілочку туї або кипариса. Вони виділятимуть інтенсивний запах, за допомогою якого квіти довше зберігатимуться свіжими.

Воду у вазі в ідеалі потрібно змінювати 2 рази на добу.

Зберігання без води

Існує також варіант зберігання букета зовсім без води. Квіти без кореневої системи відмінно зможуть прожити без додаткової вологи, головне правильно провести підготовку для цього.

Зрізані квіти складіть в купку по 10 штук.

Простеліть попередньо змочені газети або щільний папір і перекладіть туди квіти.

Огорніть їх не дуже щільно.

Стежте, щоб бутони не стикалися між собою.

Після цього згортки помістіть в холодильник або прохолодне приміщення, де буде мінімум освітлення.