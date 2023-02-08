Как сохранить букет тюльпанов свежим дольше: хитрый трюк

В конце зимы начинается сезон тюльпанов. Их продают в разных цветах во всех цветочных магазинах. Это первые колокольчики прихода весны. Получив букет цветов, хочется, чтобы он оставался свежим подольше.
Как можно сохранить тюльпаны - читайте ниже в материале Styler.
Если вы купили тюльпаны в супермаркете, вы заметите, что у них нет корма для срезанных цветов. Когда вы поставите их в вазу с водой, цветы начнут увядать через несколько дней.
Причина в том, что они испытывают жажду. Чтобы предотвратить это, подрежьте их стебли так, чтобы они были под воображаемым углом 45 градусов. Таким образом стебель будет впитывать больше воды.
Цветы как часть окружающей среды легко поглощают окружающие их вещества и запахи. Держите тюльпаны подальше от фруктов, поскольку они выделяют газ этилен, от которого растения увядают.
Также не стоит ставить вазу с тюльпанами на прямые солнечные лучи. Эти цветы не нуждаются в таком количестве света и тепла.
Уход за тюльпанами в домашних условиях не требует много усилий (фото: Freepik)
Есть виды растений, имеющих полый стебель. Такое строение цветка иногда может препятствовать попаданию воды во все части. Тюльпаны также относятся к таким цветам.
Перед тем, как ставить их в воду, проткните стебель прямо под основанием бутона. Как только цветы окажутся в воде, пузырьки воздуха поднимутся по стеблю. Когда воздушный пузырь попадает внутрь, он препятствует воде достичь головки цветка, но теперь эта проблема будет решена.
Поставьте цветы в вазу с очень холодной водой, если хотите сохранить свежесть. Можно даже добавить несколько кубиков льда. Но избегайте подоконников с батареями, которые приведут к более быстрому увяданию цветов.
Кроме того, в вазу можно поставить маленькую веточку туи или кипариса. Они будут выделять интенсивный запах, с помощью которого цветы будут дольше сохраняться свежими.
Воду в вазе в идеале нужно менять 2 раза в день.
Существует также вариант хранения букета без воды. Цветы без корневой системы отлично смогут прожить без дополнительной влаги, главное - правильно провести подготовку для этого.
После этого свертки поместите в холодильник или в прохладное помещение, где будет минимум освещения.
Раньше мы рассказывали, что означают тюльпаны в букете.
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