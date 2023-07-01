Як завжди тримати свою кімнату в чистоті: правило, яке спрацює на всі 100%

Часто може не вистачати часу на повноцінне прибирання вдома, але чистоту підтримувати хочеться. До того ж багатьом просто некомфортно в приміщенні, де багато непотрібних речей.
Надійним лайфхаком поділилися на сайті The Minimalists.
Для того, щоб у вас не з'являлося відчуття, що кімната повна непотребу, використовуйте правило "90/90", яке засноване на знаннях про мінімалізм.
Суть правила полягає в тому, щоб позбутися речей, які ви або рідко використовуєте, або зовсім цього не робите. Для цього потрібно чесно подумати, в чому ви точно відчуваєте необхідність, а в чому - ні.
Якщо вам важко це зробити, поспостерігайте за собою таким чином: речі, якими ви не будете користуватися протягом 90 днів, зайві у вашому житті. Тому просто позбудьтеся їх без жодної краплі жалю.
Насправді необов'язково чітко дотримуватися 90 днів. Ви можете проводити такий експеримент і протягом 60 днів, і протягом 120 днів чи навіть довше. Ви також можете змінювати проміжок часу впродовж впровадження правила відповідно до ваших потреб та обставин.
Зазначимо, що правило "90/90" все ж має один недолік. Викидаючи зайві речі, ви не зможете позбутися пилу на поверхнях чи брудного посуду, тому прибирати все одно доведеться.
Наведіть візуальний порядок у коридорі чи передпокої:
Щоб швидко навести порядок у ванній:
Для того, щоб зробити чистою кухню:
Не забувайте, що чим менше предметів розкидано навколо, тим чистішим здається простір.
Раніше ми розповідали, як навчити дитину прибирати після себе самостійно.
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