Як завжди тримати свою кімнату в чистоті: правило, яке спрацює на всі 100%

У чому секрет постійної чистоти

Для того, щоб у вас не з'являлося відчуття, що кімната повна непотребу, використовуйте правило "90/90", яке засноване на знаннях про мінімалізм.

Суть правила полягає в тому, щоб позбутися речей, які ви або рідко використовуєте, або зовсім цього не робите. Для цього потрібно чесно подумати, в чому ви точно відчуваєте необхідність, а в чому - ні.

Якщо вам важко це зробити, поспостерігайте за собою таким чином: речі, якими ви не будете користуватися протягом 90 днів, зайві у вашому житті. Тому просто позбудьтеся їх без жодної краплі жалю.

Насправді необов'язково чітко дотримуватися 90 днів. Ви можете проводити такий експеримент і протягом 60 днів, і протягом 120 днів чи навіть довше. Ви також можете змінювати проміжок часу впродовж впровадження правила відповідно до ваших потреб та обставин.

Зазначимо, що правило "90/90" все ж має один недолік. Викидаючи зайві речі, ви не зможете позбутися пилу на поверхнях чи брудного посуду, тому прибирати все одно доведеться.

Як прибрати квартиру за 15 хвилин

Наведіть візуальний порядок у коридорі чи передпокої:

приберіть одяг з вішаків та стійок

заховайте непотрібне взуття

покладіть на місце всі дрібнички

очистьте килимок від бруду та пилу

Щоб швидко навести порядок у ванній:

повісьте чисті рушники

протріть унітаз, адже на ньому завжди добре видно пил

витріть дзеркало, щоб уникнути появи розводів

розприскайте приємний аромат або поставте аромапалички

Для того, щоб зробити чистою кухню:

помийте брудний посуд і сховайте його до шафи

приберіть усе зайве приладдя, рушники та різні кухонні дрібнички

вимийте плиту, якщо на ній є великі забруднення

Не забувайте, що чим менше предметів розкидано навколо, тим чистішим здається простір.