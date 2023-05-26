Забудьте про зайві нагадування. Як привчити дитину прибирати за собою

Коли дитина стає дорослішою, батькам варто привчити її до прибирання після себе та виконання нескладних домашніх обов'язків загалом. Однак не завжди це може бути просто, особливо якщо до цього малеча не була достатньо самостійною.

Зробіть справу обов'язковою перед наступною активністю

Якщо перед сном ваша дитина любить дивитися мультики, тоді домовтеся, що вона може це робити лише після того, як розстелить ліжко чи складе іграшки на місця. Таким чином дитина не очікує винагороди за виконане, а розуміє логічну послідовність своїх дій.

Опишіть переваги виконання хатньої роботи

Вони можуть бути індивідуальними для кожного випадку. Наприклад, якщо ваша дитина швидше прибере в кімнаті, зможе піти гратися до друзів раніше тощо. Ви нібито даєте розуміння, що це обов'язково, проте водночас корисно.

Ці правила допоможуть вам привчити дитину до хатніх справ (фото: Freepik)

Дайте дітям відчути негативний досвід

Якщо ви будете прибирати за дитиною, складати для неї рюкзак тощо, вона ніколи не навчиться самостійності. До того ж вона так і не дізнається, а що ж станеться, якщо не зробити ту чи іншу справу.

Проте якщо зранку дитина прокинеться до школи та буде запізнюватися, тому що їй не склали рюкзак, тоді відчує негативний досвід і, ймовірно, не буде повторювати.

Прищеплюйте дрібні звички

Усе, що ми робимо рутинно, є нашими звичками. Так само й ваша дитина самостійно виконує правила ранкової гігієни, одягається, тому що це її звичка. Аналогічно можна зробити й з хатніми справами.

Візьміть за правило витирати взуття після прогулянок, застилати ліжко відразу після пробудження, складати рюкзак та обід у школу перед сном. Не забувайте подавати власний приклад, на кого син або донька будуть дивитися.

Чим самостійнішою буде ваша дитина, тим легше їй буде дорослішати та будувати власне життя (фото: Freepik)

Будьте послідовними

Якщо ви сказали, що щось потрібно зробити сьогодні чи зараз, не відступайте від своїх слів. Будьте для дитини авторитетом. Водночас не забувайте її хвалити за виконану роботу та давати їй автономність. З часом нехай почне вирішувати самостійно, що їй потрібно зробити та коли.

Які домашні справа можуть виконувати недорослі діти

Застилати свої ліжка.

Прибирати іграшки, якими гралися.

Класти свої взуття та одяг на полицю.

Розвішувати власну білизну.

Поливати рослини.

Накривати на стіл.

Мити після себе посуд.

Чим старшою стає дитина, тим складніші обов'язки вона може мати. Усе залежить від вашого підходу виховання.