Буде як новенький. Як очистити чайник від накипу?

Як очистити чайник від накипу (фото: Freepik)

Всі знають, що чайник та інший посуд потрібно регулярно чистити від накипу. Через часте використання чайника утворюється накип, що шкодить здоров'ю людини та швидко зношує побутову техніку.

Про дієві способи, як очистити чайник від накипу, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.