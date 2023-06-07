Буде як новенький. Як очистити чайник від накипу?
Всі знають, що чайник та інший посуд потрібно регулярно чистити від накипу. Через часте використання чайника утворюється накип, що шкодить здоров'ю людини та швидко зношує побутову техніку.
Про дієві способи, як очистити чайник від накипу, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Лимон
Цей цитрус не лише допоможе позбутися накипу в чайнику, а й залишить свіжий лимонний аромат.
Ось як його використати:
- Лимон поріжте на декілька частин, шкірку не очищайте
- Потім киньте шматочки в чайник, налийте води
- Доведіть до кипіння
- Потім вилийте залишки в раковину та промийте чайник
Шкірка картоплі
Шкірки картоплі легко допоможуть позбутися накипу. Неочікуваний, але дієвий спосіб.
Щоб позбутися накипу з чайника таким способом, виконайте наступні дії:
- Закип'ятіть воду в чайнику та додайте картопляних шкірок
- Залиште на 2-3 години
- Потім ретельно промийте прилад
Аспірин
Аспірин це один із найкращих способів очищення чайників від накипу.
Ось як ним скористатись:
- Налийте майже повний чайник води
- Додайте у воду таблетку аспірину.
- Зачекайте, поки таблетка повністю розчиниться, увімкніть чайник
- Кип'ятіть приблизно дві хвилини
- Залиште воду охолонути
- Вилийте залишки в раковини та ретельно промийте чайник
Харчова сода
Харчова сода вважається чудовим засобом буквально "від усього", видалення накипу - не виняток.
Що потрібно зробити:
- Дві столові ложки продукту насипати в чайник з водою
- Залишити на декілька хвилин
- Промити водою
Кола
Кола також є чудовим засобом позбутися накипу завдяки своїй кислотності. Так, ідея може здатися дивною, але це перевірене рішення. А застосування дуже просте:
- Налийте склянку коли в чайник
- Залиште діяти на кілька годин
- Потім почистіть м’якою щіткою
- Промийте чайник водою
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