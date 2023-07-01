Как всегда держать свою комнату в чистоте: правило, которое сработает на все 100%

Зачастую может не хватать времени на полноценную уборку дома, но чистоту поддерживать хочется. К тому же многим просто некомфортно в помещении, где много ненужных вещей.
Надежным лайфхаком поделились на сайте The Minimalists.
Для того чтобы у вас не появлялось ощущение, что комната полна хлама, используйте правило "90/90", основанное на знаниях о минимализме.
Суть правила состоит в том, чтобы избавиться от вещей, которые вы либо редко используете, либо совсем этого не делаете. Для этого нужно честно подумать, в чем вы точно ощущаете необходимость, а в чем - нет.
Если вам тяжело это сделать, понаблюдайте за собой следующим образом: вещи, которыми вы не будете пользоваться в течение 90 дней, лишние в вашей жизни. Поэтому просто избавьтесь от них без всякой капли сожаления.
В действительности необязательно четко соблюдать 90 дней. Вы можете проводить такой эксперимент и в течение 60 дней, и в течение 120 дней или даже дольше. Вы также можете менять промежуток времени при введении правила в соответствии с вашими потребностями и обстоятельствами.
Отметим, что у правила "90/90" все же есть один недостаток. Выбрасывая лишние вещи, вы не сможете избавиться от пыли на поверхностях или грязной посуды, поэтому убирать все равно придется.
Наведите визуальный порядок в коридоре или прихожей:
Чтобы быстро навести порядок в ванной:
Для того чтобы сделать чистой кухню:
Не забывайте, что чем меньше предметов разбросано вокруг, тем чище кажется пространство.
Раньше мы рассказывали, как научить ребенка убирать после себя самостоятельно.
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