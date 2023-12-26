Как засолить красную рыбу: невероятная вкуснятина за несколько часов
Красная рыба - главный ингредиент праздничных бутербродов. Но засоленный лосось стоит гораздо дороже сырого. Поэтому дешевле покупать рыбу и солить ее дома. Это очень быстро и просто.
Как вкусно засолить красную рыбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Евгения Клопотенко.
Рецепт соленой рыбы
К красной рыбе относятся такие виды, как лосось, форель, семга, кета, горбуша, скумбрия, тунец.
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
- 1 кг красной рыбы
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. черного перца
- пучок укропа (приблизительно 10 веточек).
Начнем приготовление. Сначала смешайте соль и сахар, добавьте перец. Лучше сделать молотый перец самостоятельно - мельницей или просто положите несколько горошин в чистое полотенце и отбейте их молотком.
Затем подготовьте рыбу. Промойте филе и обсушите его салфетками или бумажными полотенцами. После этого натрите рыбу смесью из перца, сахара и соли. Зелень нужно промыть, высушить и мелко нарезать. Посыпьте рыбу измельченным укропом и переложите ее в плотно закрывающуюся емкость.
На этом все. Теперь вам остается положить рыбу в холодильник. Подождите 4 часа и можете пробовать первые кусочки. Вкус вам точно понравится.
В чем польза красной рыбы
Красная рыба является одним из самых полезных продуктов. Ее называют источником белка, витаминов, минералов и жирных кислот омега-3.
Жирные кислоты омега-3 обладают широким спектром полезных свойств. Они помогают:
- снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт миокарда и инсульт.
- снизить уровень холестерина
- уменьшить воспаления
- улучшить работу мозга.
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