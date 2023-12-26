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Как засолить красную рыбу: невероятная вкуснятина за несколько часов

Вторник 26 декабря 2023 09:01
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Как засолить красную рыбу: невероятная вкуснятина за несколько часов Как солить рыбу дома (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Красная рыба - главный ингредиент праздничных бутербродов. Но засоленный лосось стоит гораздо дороже сырого. Поэтому дешевле покупать рыбу и солить ее дома. Это очень быстро и просто.

Как вкусно засолить красную рыбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Евгения Клопотенко.

Рецепт соленой рыбы

К красной рыбе относятся такие виды, как лосось, форель, семга, кета, горбуша, скумбрия, тунец.

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

  • 1 кг красной рыбы
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. черного перца
  • пучок укропа (приблизительно 10 веточек).

Начнем приготовление. Сначала смешайте соль и сахар, добавьте перец. Лучше сделать молотый перец самостоятельно - мельницей или просто положите несколько горошин в чистое полотенце и отбейте их молотком.

Затем подготовьте рыбу. Промойте филе и обсушите его салфетками или бумажными полотенцами. После этого натрите рыбу смесью из перца, сахара и соли. Зелень нужно промыть, высушить и мелко нарезать. Посыпьте рыбу измельченным укропом и переложите ее в плотно закрывающуюся емкость.

На этом все. Теперь вам остается положить рыбу в холодильник. Подождите 4 часа и можете пробовать первые кусочки. Вкус вам точно понравится.

В чем польза красной рыбы

Красная рыба является одним из самых полезных продуктов. Ее называют источником белка, витаминов, минералов и жирных кислот омега-3.

Жирные кислоты омега-3 обладают широким спектром полезных свойств. Они помогают:

  • снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт миокарда и инсульт.
  • снизить уровень холестерина
  • уменьшить воспаления
  • улучшить работу мозга.

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