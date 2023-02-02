Як засоби для миття посуду непомітно шкодять організм: експерт розповіла всю правду

Яка вони шкодять організму

За словами фахівця, миючі засоби для посуду - одні із тих засобів, які можуть здійснювати велику шкоду здоров’ю, при чому абсолютно непомітно.

Вся тому, що залишки таких засобів дуже погано змиваються зі стінок посуду. Зокрема, візуально їх не видно, але після кожного миття посуду на стінках залишаються частинки засобу, який разом із їжею і напоями потраплють в організм.

До того ж їх повністю змити із посуду дуже важко.

"Аби змити його суттєву частину, потрібно змивати засіб кілька хвилин (2-3 хв) в гарячій проточній воді. Поки що, найкраще із цим справляється посудомийна машина (там набагато менше залишається засобу на стінках посуду, проте він теж залишається)", - йдеться у повідомленні.

Шкідливі речовини

Нутриціолог каже, що основний компонент миючих засобів - це "ПАВи", які виготовляються із продуктів перероблювання. Саме вони забезпечують красиву, густу піну та відмивають жир навіть в холодній воді.

Загалом ці компоненти потрапляють в організм та навантажують токсинами органи детоксикації (задача яких самоочищати організм). Експерт каже, що загалом відбувається інтоксикація та отруєння зсередини.

Через те, що це мікроскопічні дози, людина цей вплив не відчуває. Однак, оскільки вони постійно отруюють організм, то через роки цей вплив таки відбувається. І тоді людина не розуміє звідки взявся та чи інша хвороба, алергія та захворювання шкіри