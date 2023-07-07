Як часто потрібно змінювати постіль влітку, щоб краще спати у спеку

Влітку терморегуляція людини працює активніше, тому ми частіше перемо одяг. Однак при цьому не варто забувати й про постільну білизну. Адже на ній також осідає пил, бруд і піт.

Як часто потрібно змінювати її влітку - читайте нижче в матеріалі Styler.

Не нехтуйте цим проміжком часу

Очевидно, що влітку постільна білизна швидше забруднюється, тому й варто її частіше змінювати. Якщо взимку ми робимо це приблизно раз на два тижні, то влітку потрібно застеляти нову постіль хоча б двічі на тиждень.

Зауважте, що не обов'язково змінювати комплект повністю. Ви можете змінити лише наволочки та простирадло, наприклад. Таким чином ваше тіло завжди контактуватиме із чистою та свіжою постільною білизною.

Крім того, для комфортного сну влітку важливо обирати хорошу тканину. Ідеально підійде бавовна, яка пропускає повітря.

Як часто купувати постільну білизну

Так само як і прати постільну білизну потрібно час від часу оновлювати, адже вона зношується, місцями рветься тощо. Робити це можна кожних два-три роки.

Для зручності можна придбати відразу два комплекти, щоб чергувати їх під час зміни постелі.

Ось, до речі, декілька порад, які допоможуть вам обрати якісну постільну білизну: