Як зареєструватися в особистому кабінеті "Нафтогазу"

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Як зареєструватись у "Нафтогаз" через "Приват24"

Для того, щоб стати клієнтом ГК "Нафтогаз України", громадянам можна скористатися інтернет-банкінгом "Приват24".

Для цього потрібно:

увійти у "Приват24" через будь-який зручний браузер

перейти до розділу "Послуги"

обрати "Мої постачальники"

заповнити заявку на приєднання

підписати заявку за допомогою електронного цифрового підпису

дочекатись на інформацію про приєднання в "Архіві заявок"

Вхід у "Приват24" (скріншот: privatbank.ua)

Варто зазначити, що змінити постачальника природного газу кожен побутовий клієнт може самостійно - про це потрібно повідомити тільки в нову газопостачальну компанію.

Всі технічні питання щодо розірвання договірних відносин клієнта зі старим постачальником має вирішити новий постачальник.

Як зайти у свій кабінет "Нафтогаз"

Якщо ви вже стали клієнтом "Нафтогазу", радимо скористатися послугами особистого кабінету, що дозволяє:

економити час і сплачувати за послуги газопостачання онлайн

швидко передавати показання лічильника

контролювати споживання газу та історію платежів (у кабінеті наявні всі дані про спожитий газ та оплати)

отримувати довідки та акти "в один клік"

контролювати власний баланс (отримувати інформацію про зміну рахункового балансу)

керувати кількома рахунками (зареєстрованими у "Нафтогазі")

дізнаватися корисну для споживачів інформацію

отримувати важливі нагадування від ГК "Нафтогаз України"

Для того, щоб увійти або зареєструватися в особистому кабінеті користувача, потрібно скористатись офіційним сайтом "Нафтогазу".

Вхід в особистий кабінет - у правому верхньому куті (скріншот: gas.ua)

Після цього слід обрати "Увійти" або "Зареєструватися".

Якщо ви не маєте особистого кабінету, варто зареєструватися (скріншот: gas.ua)

Реєстрація в особистому кабінеті споживача відбувається в кілька етапів. Для цього потрібно:

ввести номер вашого особового рахунка (персональний дев'ятизначний номер споживача газу, вказаний на паперовій платіжці у верхньому лівому куті)

надати згоду на обробку даних

перейти до реєстрації

обрати зручний для вас спосіб (через Google, Facebook, мобільний телефон або електронну пошту)

ввести всі необхідні дані (вони можуть різнитися в залежності від обраного способу)

слідувати наданим після цього інструкціям

придумати та ввести пароль від особистого кабінету

натиснути "Зареєструватись"

Після успішної реєстрації, вам запропонують отримувати у власному кабінеті всі рахунки та ключову інформацію (можна погодитись, або відмовитись).

Який має бути пароль на "Нафтогаз"

Надійний пароль допомагає захистити всю вашу персональну інформацію та навіть гроші. Зазвичай він може складатися з будь-якої комбінації літер, цифр чи символів.

В цілому, експерти радять не використовувати паролі які:

легко вгадати (наприклад, "пароль123")

використовувалися раніше

починаються або закінчуються пробілом

Згідно з інформацією "Нафтогазу", пароль для особистого кабінету користувача повинен:

складатися із щонайменше 8 символів

містити щонайменше одну велику латинську літеру

містити щонайменше одну маленьку латинську літеру

містити щонайменше одну цифру

Варто зазначити, що будь-який надійний пароль має бути достатньо легким для вас (щоб його запам'ятати), але складним для інших (щоб ніхто не міг його вгадати чи підібрати).