Як зареєструватися в особистому кабінеті "Нафтогазу"

Створити особистий кабінет у "Нафтогаз України" - задача ніби й проста, але багатьох українців онлайн-реєстрація в системі чомусь лякає. Можливо, ви просто не знаєте, як це правильно і швидко зробити?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як найпростіше зареєструватися на сайті "Нафтогазу" і створити особистий кабінет, а також чому це потрібно зробити.
Зміст
Для того, щоб стати клієнтом ГК "Нафтогаз України", громадянам можна скористатися інтернет-банкінгом "Приват24".
Для цього потрібно:
Вхід у "Приват24" (скріншот: privatbank.ua)
Варто зазначити, що змінити постачальника природного газу кожен побутовий клієнт може самостійно - про це потрібно повідомити тільки в нову газопостачальну компанію.
Всі технічні питання щодо розірвання договірних відносин клієнта зі старим постачальником має вирішити новий постачальник.
Якщо ви вже стали клієнтом "Нафтогазу", радимо скористатися послугами особистого кабінету, що дозволяє:
Для того, щоб увійти або зареєструватися в особистому кабінеті користувача, потрібно скористатись офіційним сайтом "Нафтогазу".
Вхід в особистий кабінет - у правому верхньому куті (скріншот: gas.ua)
Після цього слід обрати "Увійти" або "Зареєструватися".
Якщо ви не маєте особистого кабінету, варто зареєструватися (скріншот: gas.ua)
Реєстрація в особистому кабінеті споживача відбувається в кілька етапів. Для цього потрібно:
Після успішної реєстрації, вам запропонують отримувати у власному кабінеті всі рахунки та ключову інформацію (можна погодитись, або відмовитись).
Надійний пароль допомагає захистити всю вашу персональну інформацію та навіть гроші. Зазвичай він може складатися з будь-якої комбінації літер, цифр чи символів.
В цілому, експерти радять не використовувати паролі які:
Згідно з інформацією "Нафтогазу", пароль для особистого кабінету користувача повинен:
Варто зазначити, що будь-який надійний пароль має бути достатньо легким для вас (щоб його запам'ятати), але складним для інших (щоб ніхто не міг його вгадати чи підібрати).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно передати показники лічильника в "Нафтогаз".
Читайте також, як отримати платіжку за газ, якщо "Укрпошта" її не доставила.