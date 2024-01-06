Як правильно передати показники лічильника в "Нафтогаз": інструкція

Показники лічильника газу можна передати декількома способами. Зокрема, це можна зробити онлайн-режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України" в Facebook.

"Нафтогаз" наголошує, що передавати показання лічильника потрібно, навіть якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає. Оператори можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі "планового щомісячного об'єму споживання", якщо не передавати дані вчасно.

Для передання показників потрібно записати числа на табло лічильника без урахування нулів, значень червоним кольором та цифр після коми.

Як правильно передати показники лічильника в "Нафтогаз":

Споживачі газу можуть передати показники онлайн в особистому кабінеті. Споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.

Також можна передати показники газового лічильника такими способами:

Як відомо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Природний газ в Україні не здорожчає навіть в опалювальний період.

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

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