Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нафтогаза"

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Как зарегистрироваться в "Нафтогаз" через "Приват24"

Для того чтобы стать клиентом ГК "Нафтогаз Украины", гражданам можно воспользоваться интернет-банкингом "Приват24".

Для этого нужно:

войти в "Приват24" через любой удобный браузер

перейти к разделу "Услуги"

выбрать "Мои поставщики"

заполнить заявку на присоединение

подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи

дождаться информации о присоединении в "Архиве заявок"

Вход в "Приват24" (скриншот: privatbank.ua)

Стоит отметить, что сменить поставщика природного газа каждый бытовой клиент может самостоятельно - об этом нужно сообщить только в новую газоснабжающую компанию.

Все технические вопросы о расторжении договорных отношений клиента со старым поставщиком должен решить новый поставщик.

Как зайти в свой кабинет "Нафтогаз"

Если вы уже стали клиентом "Нафтогаза", советуем воспользоваться услугами личного кабинета, позволяющего:

экономить время и оплачивать услуги газоснабжения онлайн

быстро передавать показания счетчика

контролировать потребление газа и историю платежей (в кабинете имеются все данные о потребленном газе и оплатах)

получать справки и акты "в один клик"

контролировать собственный баланс (получать информацию об изменении счетного баланса)

управлять несколькими счетами (зарегистрированными в "Нафтогазе")

узнавать полезную для потребителей информацию

получать важные напоминания от ГК "Нафтогаз Украины"

Для того чтобы войти или зарегистрироваться в личном пользовательском кабинете, нужно воспользоваться официальным сайтом "Нафтогаза".

Вход в личный кабинет - в правом верхнем углу (скриншот: gas.ua)

Затем выберите "Войти" или "Зарегистрироваться".

Если у вас нет личного кабинета, стоит зарегистрироваться (скриншот: gas.ua)

Регистрация в личном кабинете потребителя проходит в несколько этапов. Для этого нужно:

ввести номер вашего лицевого счета (персональный девятизначный номер потребителя газа, указанный на бумажной платежке в левом верхнем углу)

дать согласие на обработку данных

перейти к регистрации

выбрать удобный для вас способ (через Google, Facebook, мобильный телефон или электронную почту)

ввести все необходимые данные (они могут различаться в зависимости от выбранного способа)

следовать предоставленным после этого инструкциям

придумать и ввести пароль от личного кабинета

нажать "Зарегистрироваться"

После успешной регистрации вам предложат получать в собственном кабинете все счета и ключевую информацию (можно согласиться или отказаться).

Какой должен быть пароль на "Нафтогаз"

Надежный пароль помогает защитить всю вашу персональную информацию и даже деньги. Обычно он может состоять из любой комбинации букв, цифр или символов.

В целом, эксперты советуют не использовать пароли которые:

легко угадать (например, "пароль123")

использовались раньше

начинаются или заканчиваются пробелом

Согласно информации "Нафтогаза", пароль для личного кабинета пользователя должен:

состоять из не менее 8 символов

содержать по меньшей мере одну заглавную латинскую букву

содержать по меньшей мере одну маленькую латинскую букву

содержать по меньшей мере одну цифру

Следует отметить, что любой надежный пароль должен быть достаточно легким для вас (чтобы его запомнить), но сложным для других (чтобы никто не мог его угадать или подобрать).