Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нафтогаза"

Создать личный кабинет в "Нафтогаз Украины" - задача вроде бы и простая, но многих украинцев онлайн-регистрация в системе почему-то пугает. Может быть, вы просто не знаете, как это правильно и быстро сделать?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как проще всего зарегистрироваться на сайте "Нафтогаза" и создать личный кабинет, а также почему это нужно сделать.
Содержание
Для того чтобы стать клиентом ГК "Нафтогаз Украины", гражданам можно воспользоваться интернет-банкингом "Приват24".
Для этого нужно:
Вход в "Приват24" (скриншот: privatbank.ua)
Стоит отметить, что сменить поставщика природного газа каждый бытовой клиент может самостоятельно - об этом нужно сообщить только в новую газоснабжающую компанию.
Все технические вопросы о расторжении договорных отношений клиента со старым поставщиком должен решить новый поставщик.
Если вы уже стали клиентом "Нафтогаза", советуем воспользоваться услугами личного кабинета, позволяющего:
Для того чтобы войти или зарегистрироваться в личном пользовательском кабинете, нужно воспользоваться официальным сайтом "Нафтогаза".
Вход в личный кабинет - в правом верхнем углу (скриншот: gas.ua)
Затем выберите "Войти" или "Зарегистрироваться".
Если у вас нет личного кабинета, стоит зарегистрироваться (скриншот: gas.ua)
Регистрация в личном кабинете потребителя проходит в несколько этапов. Для этого нужно:
После успешной регистрации вам предложат получать в собственном кабинете все счета и ключевую информацию (можно согласиться или отказаться).
Надежный пароль помогает защитить всю вашу персональную информацию и даже деньги. Обычно он может состоять из любой комбинации букв, цифр или символов.
В целом, эксперты советуют не использовать пароли которые:
Согласно информации "Нафтогаза", пароль для личного кабинета пользователя должен:
Следует отметить, что любой надежный пароль должен быть достаточно легким для вас (чтобы его запомнить), но сложным для других (чтобы никто не мог его угадать или подобрать).
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно передать показатели счетчика в "Нафтогаз".
Читайте также, как получить платежку за газ, если "Укрпочта" ее не доставила.