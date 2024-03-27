Як зареєструвати розмитнене авто і скільки доведеться заплатити за послугу у 2024 році

Деякі українці купують авто за кордоном, оскільки там на певні моделі можуть бути дешевші ціни. Таку машину потім обов'язково треба зареєструвати в Україні. А якщо це перша реєстрація легкового автомобіля, то доведеться ще й сплатити державне пенсійне страхування.
Про це пише РБК-Україна (проeкт Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру МВС.
Після розмитнення потрібно пройти сертифікацію транспортного засобу, далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто та отримання висновку. Цей висновок містить інформацію про справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.
Після цього власнику авто видають талон попереднього запису до сервісного центру МВС. Його можна отримати або у терміналі, що знаходиться в сервісному центрі МВС, або через е-запис.
Для першої реєстрації ввезеного з-за кордону авто до сервісного центру МВС необхідно подати такі документи:
Після реєстрації транспортного засобу власник або уповноважена ним особа отримує номерний знак і свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.
При першій реєстрації легкового автомобіля треба сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Сума залежить від вартості легкового транспортного засобу, яка зазначена у митній декларації.
У 2024 році сума збору коливається у таких розмірах:
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