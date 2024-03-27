Как зарегистрировать растаможенный автомобиль и сколько придется заплатить за услугу в 2024 году

Некоторые украинцы покупают авто за границей, поскольку там на определенные модели могут быть дешевле цены. Такую машину потом обязательно нужно зарегистрировать в Украине. А если это первая регистрация легкового автомобиля, придется еще и оплатить государственное пенсионное страхование.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД.
После растаможки нужно пройти сертификацию транспортного средства, затем следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто и получения вывода. Этот вывод содержит информацию о подлинности идентификационных номеров авто и регистрационных документов.
После этого владельцу авто выдают талон предварительной записи в сервисный центр МВД. Его можно получить либо в терминале, находящемся в сервисном центре МВД, либо через е-запись.
Для первой регистрации ввезенного из-за границы авто в сервисный центр МВД необходимо подать следующие документы:
После регистрации транспортного средства владелец или уполномоченное им лицо получает номерной знак и свидетельство регистрации авто в Украине.
При первой регистрации легкового автомобиля нужно оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Сумма зависит от стоимости легкового транспортного средства, указанного в таможенной декларации.
В 2024 году сумма сбора колеблется в следующих размерах:
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