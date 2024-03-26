Водіям на замітку. Експерти визначили, які авто з пробігом є найнадійнішими: список

Британські експерти визначили, які авто є найнадійнішими навіть після кількох тисяч кілометрів пробігу. Також вони назвали три моделі, які найчастіше ламаються при експлуатації, тому вважаються не надійними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію What Car.

Найнадійніші авто з пробігом

Автомобілі із салону багатьом українцям є недоступними через високу ціну, тож найкращим виходом для них є купівля вживаної машини. Втім до вибору варто підійти дуже ретельно, адже іноді дешеві моделі потім вимагають великих капіталовкладень для ремонту.

Британські експерти, складаючи рейтинг, враховували скільки обходяться власникам кожної моделі ремонт і скільки часу вони провели в гаражі на ремонті. Вони проаналізували надійність вживаних автомобілів віком від 6 до 20 років.

Рейтинг найнадійніших авто:

Kia Sportage, Lexus NX, Porsche Cayman, Renault Captur - 100%

Suzuki SX4 S-Cross, Toyota Yaris Hybrid - 99,4%

Lexus CT - 99%

Toyota Auris (2013-2019) - 98,7%

Toyota Auris (2007-2013) - 98,6%

Mercedes-Benz SL - 98,4%

Alfa Romeo Giulietta - 98,2%

Suzuki Vitara - 98,1%

Lexus RX - 97,9%

Lexus GS - 97,3%

Hyundai i20 - 96,8%

Lexus GS - 97,3%

Lexus IS, Mercedes-Benz GLA - 96,5%

Hyundai i30 - 96,3%

Honda Jazz - 96,2%

Ford Mondeo - 96%

Toyota RAV4 - 95,7%

Ауді TT - 95,5%.

Honda CR-V - 95,4%

Suzuki Swift - 95,2%

Mini Cooper - 95,1%

Кросовери Kia Sportage, Lexus NX та Renault Captur є найнадійнішими моделями з пробігом. Також спорткар Porsche Cayman відзначився низькою кількістю поломок.

Найненадійніші авто з пробігом

За оцінкою експертів наступні авто найчастіше ламаються та вимагають регулярних капіталовкладень:

Peugeot 3008 - 41,8%

Skoda Octavia (дизель) - 43,6%

Land Rover Discovery - 44,6%

Більшість власників Peugeot 3008 першого покоління повідомили, що ця модель часто ламається. Головними проблемами вони назвали збої у роботі гальм, коробки передач і підвіски.