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Як водієві повернути посвідчення, якщо його позбавили права керування за рішенням суду

Субота 23 березня 2024 07:32
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Як водієві повернути посвідчення, якщо його позбавили права керування за рішенням суду Як повернути посвідчення водія, якщо вас позбавли права керування (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Водії, яким забрали посвідчення за адміністративні правопорушення, мають можливість повернути свої документи. Це можна зробити у центрі МВС, але перед цим доведеться скласти іспити.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру МВС.

Як повернути посвідчення водія після позбавлення права керування за рішенням суду

Особам, які позбавлені права на керування за ст. 130 або/та ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водійське посвідчення повертають. Однак після обов’язкового проходження позачергового медичного огляду та складання теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Якщо водій має дві або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією, що зазначена в посвідченні водія. Вилучений документ зберігається у сервісному центрі МВС за місцем проживання особи.

Як водієві повернути посвідчення, якщо його позбавили права керування за рішенням судуЯк повернути водійське посвідчення (фото: МВС)

Які нюанси треба врахувати

Посвідчення водія видане вперше на 2 роки - не повертається. При вчиненні порушення за ст. 130 або/та ст. 124, такій особі необхідно поновити право керування транспортним засобом, пройшовши теоретичну та практичну перепідготовку в автошколі та скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Якщо водій повторно успішно склав усі іспити, то посвідчення водія знову видається на 2 роки.

Як водієві повернути посвідчення, якщо його позбавили права керування за рішенням судуЯк повернути водійське посвідчення (фото: МВС)

Під час дії воєнного стану в Україні та впродовж 3 місяців з дня його скасування повернути водійське посвідчення можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця зберігання вилученого документа.

Читайте також про те, якими видами транспорту можна керувати без водійських прав.

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