Як зареєструвати розмитнене авто і скільки доведеться заплатити за послугу у 2024 році

Деякі українці купують авто за кордоном, оскільки там на певні моделі можуть бути дешевші ціни. Таку машину потім обов'язково треба зареєструвати в Україні. А якщо це перша реєстрація легкового автомобіля, то доведеться ще й сплатити державне пенсійне страхування.

Про це пише РБК-Україна (проeкт Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру МВС.

Як в Україні зареєструвати розмитнене авто

Після розмитнення потрібно пройти сертифікацію транспортного засобу, далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто та отримання висновку. Цей висновок містить інформацію про справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.

Після цього власнику авто видають талон попереднього запису до сервісного центру МВС. Його можна отримати або у терміналі, що знаходиться в сервісному центрі МВС, або через е-запис.

Для першої реєстрації ввезеного з-за кордону авто до сервісного центру МВС необхідно подати такі документи:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації (можна пред'явити у застосунку Дія) або надати посвідку на проживання

ідентифікаційний номер платника податків

нотаріально посвідчена довіреність (якщо звертається уповноважена особа від імені власника)

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації - договір купівлі-продажу)

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави

документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності)

висновок про експертне дослідження транспортного засобу

Після реєстрації транспортного засобу власник або уповноважена ним особа отримує номерний знак і свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.

При першій реєстрації легкового автомобіля треба сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Сума залежить від вартості легкового транспортного засобу, яка зазначена у митній декларації.

У 2024 році сума збору коливається у таких розмірах: