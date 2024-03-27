Как зарегистрировать растаможенный автомобиль и сколько придется заплатить за услугу в 2024 году

Некоторые украинцы покупают авто за границей, поскольку там на определенные модели могут быть дешевле цены. Такую машину потом обязательно нужно зарегистрировать в Украине. А если это первая регистрация легкового автомобиля, придется еще и оплатить государственное пенсионное страхование.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД.

Как в Украине зарегистрировать растаможенное авто

После растаможки нужно пройти сертификацию транспортного средства, затем следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто и получения вывода. Этот вывод содержит информацию о подлинности идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

После этого владельцу авто выдают талон предварительной записи в сервисный центр МВД. Его можно получить либо в терминале, находящемся в сервисном центре МВД, либо через е-запись.

Для первой регистрации ввезенного из-за границы авто в сервисный центр МВД необходимо подать следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации (можно предъявить в приложении "Дія") или предоставить вид на жительство

идентификационный номер налогоплательщика

нотариально удостоверенная доверенность (если обращается уполномоченное лицо от имени собственника)

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации - договор купли-продажи)

регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия)

заключение об экспертном исследовании транспортного средства

После регистрации транспортного средства владелец или уполномоченное им лицо получает номерной знак и свидетельство регистрации авто в Украине.

При первой регистрации легкового автомобиля нужно оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Сумма зависит от стоимости легкового транспортного средства, указанного в таможенной декларации.

В 2024 году сумма сбора колеблется в следующих размерах: