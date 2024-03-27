Как зарегистрировать растаможенный автомобиль и сколько придется заплатить за услугу в 2024 году
Некоторые украинцы покупают авто за границей, поскольку там на определенные модели могут быть дешевле цены. Такую машину потом обязательно нужно зарегистрировать в Украине. А если это первая регистрация легкового автомобиля, придется еще и оплатить государственное пенсионное страхование.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД.
Как в Украине зарегистрировать растаможенное авто
После растаможки нужно пройти сертификацию транспортного средства, затем следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто и получения вывода. Этот вывод содержит информацию о подлинности идентификационных номеров авто и регистрационных документов.
После этого владельцу авто выдают талон предварительной записи в сервисный центр МВД. Его можно получить либо в терминале, находящемся в сервисном центре МВД, либо через е-запись.
Для первой регистрации ввезенного из-за границы авто в сервисный центр МВД необходимо подать следующие документы:
- паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации (можно предъявить в приложении "Дія") или предоставить вид на жительство
- идентификационный номер налогоплательщика
- нотариально удостоверенная доверенность (если обращается уполномоченное лицо от имени собственника)
- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации - договор купли-продажи)
- регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства
- документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия)
- заключение об экспертном исследовании транспортного средства
После регистрации транспортного средства владелец или уполномоченное им лицо получает номерной знак и свидетельство регистрации авто в Украине.
При первой регистрации легкового автомобиля нужно оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Сумма зависит от стоимости легкового транспортного средства, указанного в таможенной декларации.
В 2024 году сумма сбора колеблется в следующих размерах:
- если стоимость авто не превышает или равна 499 620 грн - уплачивается 3%
- более 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн - уплачивается 4%
- больше чем 878 120 грн - выплачивается 5%
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