Як зареєструвати новонароджену дитину, якщо батьки прописані на окупованій території

Мільйони українців зі сходу України опинились далеко від дому, через напад Росії на Україну. Сім'ї, які виїхали з окупованих територій і зони бойових дій, стикнулись із проблемою, що їм потрібно зареєструвати новонароджених дітей, але ж як це зробити, якщо їхнє житло залишилось на непідконтрольній частині України?

Реєстрація місця проживання дитини, батьки якої зареєстровані на окупованих територіях

Батьки зобов’язані зареєструвати місце проживання немовляти протягом трьох місяців з дня державної реєстрації його народження. Разом із тим, на період тимчасової окупації території України адресою зареєстрованого місця проживання дитини вважається адреса, за якою прописані батьки, або один із батьків, з яким проживає дитина.

"Законодавством передбачено, що особа може зареєструвати своє місце проживання лише за однією адресою. Однак, це не поширюються на осіб, які прописані на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях, включених до переліку, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації", - пояснює юрист.

Такі особи можуть зареєструвати місце свого нового проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання і така реєстрація може бути здійснена без внесення будь-яких відміток до паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки.

Крім того, така особа може й не змінювати реєстрацію свого місця проживання на окупованих територіях, а внести відомості про таку адресу до реєстру територіальної громади, яка здійснила відповідну реєстраційну дію за межами окупованих територій.

Внесення таких відомостей здійснюється на підставі одного з наступних документів:

документа, що підтверджує право на проживання в житлі, що знаходиться на окупованих територіях (наприклад, договір оренди житла) або інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про таке житло

відомостей про адресу зареєстрованого місця проживання на окупованих територіях внесених у паспорт громадянина України, або інший документ, що посвідчує особу

відомостей про адресу зареєстрованого місця проживання, внесених до відомчої інформаційної системи ДМС

Як здійснюється реєстрація

"Реєстрація місця проживання дитини здійснюється за бажанням її батьків, зареєстрованих на окупованих територіях, на підставі письмової заяви в довільній формі, яка подається у будь-який ЦНАП. Така послуга є безкоштовною", - каже експерт.

За цією заявою відомості про адресу зареєстрованого місця проживання дитини на окупованій території вносяться до реєстру територіальної громади працівником органу реєстрації на підставі документів, які підтверджують відомості про реєстрацію її батьків на окупованих територіях.

"У разі, коли місце проживання батьків дитини зареєстровано за різними адресами, подається письмова заява того з батьків, з ким проживає дитина. Окрім того, до заяви додається паспорт чи інший документ, який посвідчує особу заявника (заявників) та свідоцтво про народження дитини", - каже Тетеря.

Інформація з реєстру територіальної громади передається до відомчої інформаційної системи ДМС у день виконання реєстраційної дії з подальшою передачею відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру. У ЦНАПі також можна отримати витяг з реєстру територіальної громади, який підтвердить внесення відповідних відомостей.

Якщо підсумувати, то в залежності від необхідності батьки можуть обрати один з наступних варіантів вирішення цього питання: