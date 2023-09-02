Що робити, якщо не встигли вчасно оформити спадщину: пояснення юриста

Оформити спадщину потрібно протягом 6 місяців із моменту її призначення. Але оскільки багато українців через війну вимушено опинилися за кордоном, то не можуть вчасно стати власниками майна.

Що робити, якщо не встигли оформити спадщину вчасно та чи є шанс її отримати, розповідаємо у матеріалі нижче.

Що треба знати про отримання спадщини

До початку повномасштабного вторгнення строк на прийняття спадщини становив 6 місяців. При цьому не було важливо, приймає людина спадщину за заповітом, чи за законом. Піврічний термін розпочинався з дня смерті спадкодавця.

Втім пізніше до закону внесли зміни і цей термін збільшили до 10 місяців, але у травні цього року повернули довоєнні норми - тепер спадок можна прийняти протягом пів року.

"Якщо спадкоємець не захотів оформлювати спадщину, то протягом цього періоду має право звернутися до нотаріуса із заявою про відмову від прийняття спадщини", - пояснив юрист Олександр Малик.

Що робити, якщо пропустили термін прийняття спадщини

Треба дізнатись, чи людина є єдиним спадкоємцем. Якщо є інші спадкоємці, які вже прийняли спадщину, то можна звернутись до них, щоб вони надали письмову згоду на прийняття спадщини.

Після цього можна буде звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини та подати свою заяву.

Якщо людина була єдиним спадкоємцем, або вона не змогла отримати письмову згоду від інших спадкоємців, тоді їй потрібно звертатись у суд.

Які причини вважають поважними для пропуску спадщини

Є кілька причин, які суд може визнати настільки поважними, що надасть таки людині можливість отримати спадщину. Найчастіше вагомим чинником вважають тривалу хворобу спадкоємця, унаслідок якої він довгий час перебував на стаціонарному лікуванні та проходив реабілітацію і через це не міг вчасно звернутися до нотаріуса.

Іншими поважними причинами можуть бути:

робота, пов’язана з постійними тривалими відрядженнями за кордон

відбування покарання в місцях позбавлення волі

необізнаність спадкоємця про наявність заповіту

служба в Збройних Силах України

велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна

перебування в полоні чи окупації тощо

Суд розглядає кожну справу індивідуально, тому перелік поважних причин може бути більшим.

Хто має право на спадщину (інфографіка: finance.ua)