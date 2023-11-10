Як відсудити спадок, якщо не погоджуєтесь із заповітом: поради юриста

Під час війни побільшало судових суперечок щодо права на спадок. Це зумовлено зростанням смертності через військові дії, а також тим, значна частина українців перебуває за кордоном і не може вчасно прийняти спадщину.

Що робити людям, якщо вони не погоджуються із заповітом або не встигли вчасно прийняти спадщину, розповів адвокат Ігор Тетеря ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler).

Як оскаржити право на спадщину

"Коли одна особа претендує на спадщину після смерті близької їй людини, не визнаючи при цьому право на спадщину іншої особи (або визнаючи частково) - це очевидно породжує спір, який вирішується в суді. Щоб оскаржити право на спадщину іншої особи, необхідно звернутися з позовною заявою до суду. Яким може бути предмет позову - все залежить від конкретних обставин", - каже юрист.

За його словами, це може бути позовна заява про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, якщо один спадкоємець пропустив 6-місячний строк, не подавши заяву нотаріусу, і всю спадщину отримав інший спадкоємець.

"Якщо вже видали свідоцтво про право на спадщину іншому спадкоємцю, особа, якій суд надасть додатковий строк для прийняття спадщини, після подання заяви нотаріусу про прийняття спадщини має звернутися з ще одним позовом про визнання цього свідоцтва недійсним", - каже Тетеря.

Також можна подавати позов про встановлення факту проживання спадкоємця зі спадкодавцем на момент його смерті, якщо спадкоємець не подав заяву нотаріусу про прийняття спадщини, але вважає, що прийняв її через закон, однак нотаріус не визнає цього факту.

Строки прийняття спадщини (фото: legalaid.gov.ua)

"Якщо спадщина отримана за заповітом і є підстави вважати його недійсним, наприклад спадкодавець не розумів значення своїх дій в момент укладання заповіту, або був примус зі сторони третіх осіб, то необхідно подавати позов про визнання заповіту недійсним", - пояснює юрист.

Також Тетеря зазначає, що якщо особа, яка має право на спадкування, ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який був у безпорадному стані, її може бути усунено від права на спадкування за законом, на підставі судового рішення. Для цього також подається відповідний позов до суду.

Як часто трапляються такі судові спори

"Спадкові спори завжди були досить розповсюдженою категорією спорів в судах. Але зараз в Україні вже другий рік йде повномасштабна війна, що авжеж породжує ще більше спадкових спорів. Це спричинено тим, що на фронті гинуть наші воїни, і тим, що багато українців виїхали за кордон. А ще в законодавстві було допущено певні протиріччя щодо регулювання спадкових питань", - говорить Тетеря.

Наприклад, спершу збільшили термін прийняття спадщини до 10 місяців, а тоді знову зменшили до 6 місяців, чим заплутали людей.

Також спадкові спори під час війни пов’язані з перебуванням осіб за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях, чи в місцях де відбувались бойові дії. Це часто може бути причиною чому люди вчасно не можуть прийняти спадщину.

Як здійснюється успадкування (фото: legalaid.gov.ua)

Наскільки великі шанси на успіх у суді

"Шанси виграти суд залежать від багатьох факторів. По-перше - це правильно обраний спосіб захисту. Наприклад, якщо особа звернеться до суду з позовом про визнання права власності, пропустивши строк для прийняття спадщини і не прийнявши її, суд їй відмовить, навіть якщо у такої особи існували поважні причини пропуску такого строку для прийняття спадщини", - каже юрист.

Також потрібно належним чином довести суду наявність відповідних підстав для задоволення позову. Якщо позов стосується пропуску терміну, то необхідно надати підтвердження, які доказують, що у вас були серйозні причини на це. Наприклад, медичні довідки про тривале лікування.

Якщо спадкоємець заявляє, що проживав із спадкодавцем, то треба надати показання свідків, запрошених на судове засідання, письмові докази такі, як-то квитанції про оплату комунальних платежів.

У випадку, коли спадкодавець заявляє про психічну неповносправність спадкодавця на момент складання заповіту, треба надати результати посмертної судово-психіатричної експертизи заповідача тощо.

"Нюансів багато. Тому, щоби визначити шанси на перемогу в суді і правильно звернутись до суду щодо оскарження права на спадщину та визнати її за собою, бажано, щоб цей процес супроводжував професійний адвокат, який добре розбирається у цих питаннях і належним чином проаналізує конкретну ситуацію, прийнявши надалі найкраще для клієнта рішення", - говорить Тетеря.

Хто має право на спадок за законом (фото: legalaid.gov.ua)